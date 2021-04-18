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猴害副作用！高雄旗尾山近來因驅猴 接連引發山林大火
天乾物燥導致山林火災頻傳，高雄旗山警分局積極查緝山林起火原因，繼查獲老農用石頭驅猴引發森林火災後，今天又宣布破獲一起居民用沖天炮射猴不慎引發大火案件，這次消防人員花2小時時間滅火，所幸大火未波及住家，全案依公共危險罪送辦。
3月18日旗尾山第三登山口附近發生火燒山，消防員發現一個橡皮筋綁住紙條的石塊，警方據此查獲86歲陳姓老農涉嫌自製「引燃器」驅猴，陳農引發森林大火，依公共危險罪嫌送辦。
案發後數日，3月31日下午2點左右，旗尾山下再度發生山林大火，這次警消花2小時滅火，燃燒面積0.2公頃，所幸未波及民宅。警方主動偵查，調閱相關監視器發現，案發前有人先在住家空地施放沖天炮，不久後山區煙霧瀰漫，火勢蔓延至鄰近山區。
警方今天表示，當時依據山林大火情勢判斷案情不單純，循線查獲東平里洪姓里民（55歲）涉案，並通知他到案說明。洪男坦承，火災當天是觀世音菩薩生日，家中燃香放炮慶祝，因長期飽受猴群騷擾，氣憤下拿起沖天炮朝著獼猴宣洩情緒，不料山區乾燥引燃大火，後悔來不及。
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