猴害副作用！高雄旗尾山近來因驅猴 接連引發山林大火

天乾物燥導致山林火災頻傳，高雄旗山警分局積極查緝山林起火原因，繼查獲老農用石頭驅猴引發森林火災後，今天又宣布破獲一起居民用沖天炮射猴不慎引發大火案件，這次消防人員花2小時時間滅火，所幸大火未波及住家，全案依公共危險罪送辦。

3月18日旗尾山第三登山口附近發生火燒山，消防員發現一個橡皮筋綁住紙條的石塊，警方據此查獲86歲陳姓老農涉嫌自製「引燃器」驅猴，陳農引發森林大火，依公共危險罪嫌送辦。

案發後數日，3月31日下午2點左右，旗尾山下再度發生山林大火，這次警消花2小時滅火，燃燒面積0.2公頃，所幸未波及民宅。警方主動偵查，調閱相關監視器發現，案發前有人先在住家空地施放沖天炮，不久後山區煙霧瀰漫，火勢蔓延至鄰近山區。