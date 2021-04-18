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又見捕獸鋏害命！ 台中山區2狗被夾一死一傷
台灣之心愛護動物協會日前接獲民眾通報，台中市東勢偏遠山區有犬隻被捕獸鋏所傷，希望協會前往救援，協會人員抵達現場，發現有兩犬隻被夾傷，一隻已明顯死亡，另一犬隻腿部受傷；協會呼籲，法律明文規定禁止使用捕獸鋏，請民眾切勿使用以免觸法。
協會人員勘查現場發現，捕獸鋏都被鐵鍊固定於樹幹上，造成犬隻受困後無法掙脫，一隻黃色犬隻已明顯死亡，身上傷口完整、無嚴重潰爛，初步研判可能因身陷獸鋏無法覓食而死亡；另一隻被獸鋏所傷的是長毛虎斑犬，牠的右前腳則因夾傷而全肢嚴重發腫，幸好未傷及骨頭，經緊急送醫清創、治療後，目前復原情況良好。
受傷的長毛虎斑犬在住院過程中展現親人的個性，獸醫師研判該犬隻可能為事發現場附近的民眾所放養，因未以牽繩保護犬隻且未施打晶片，造成該犬隻外出遊蕩時不慎被陷阱所傷，即便獲救也無法透過晶片尋得飼主。
協會呼籲，動物保護法及野生動物保育法皆明文規定，未經主管機關許可，不可使用獸鋏，民眾若發現獸鋏，可主動通報主管機關，飼主也應善盡飼主責任，切勿放養，並應為寵物施打晶片、絕育及定期施打狂犬疫苗。
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