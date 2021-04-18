失智老翁外出拔菜迷途困車陣 內壢警暖心助返家
桃園中壢一名8旬林姓老翁日前相約和妻子到菜園拔菜，但老翁沒等妻子就先行外出，林妻在菜園苦等都等不到丈夫，焦急地準備到派出所報案，所幸警方早已發現在路邊呆坐的老翁，確認身體無大礙後終於回家，結束一整天的驚魂記。
中壢警分局內壢派出所警員鄭海茵、陳冠宇和溫振宇昨下午巡邏，行經台一線上中華路一段與興仁路口時，發現一名老翁呆坐在電動自行車上，困在車陣中。警方上前關心，察覺老翁有失智症狀，神智不清、忘記自己姓名，只記得自己住在衛福部桃園醫院附近，身上又未攜帶任何證件。
在耐心與老翁溝通後，警方透過戶役政系統及警用M-Police人臉辨識系統交叉比對確認身分，同時沿街拜訪附近鄰居，終於找到老翁妻子。林妻表示，本來相約和丈夫一起到菜園拔菜，但先生沒等她就先出門，她到菜園苦候許久都等不到丈夫，原本相當焦急，所幸一回到家就接到警方通知，並在警方陪同下一同前往醫院，確認老翁身體無大礙，最後順利讓老翁平安返家。
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