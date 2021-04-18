快訊

影／二大媽祖陸續到 清水警分局長率隊小跑步趕場護轎

空軍司令部證實 在九鵬南仁漁港尋獲F-5E潘穎諄遺體

失智老翁外出拔菜迷途困車陣 內壢警暖心助返家

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園中壢一名8旬林姓老翁日前相約和妻子到菜園拔菜，但老翁沒等妻子就先行外出，林妻在菜園苦等都等不到丈夫，焦急地準備到派出所報案，所幸警方早已發現在路邊呆坐的老翁，確認身體無大礙後終於回家，結束一整天的驚魂記。

中壢警分局內壢派出所警員鄭海茵、陳冠宇和溫振宇昨下午巡邏，行經台一線上中華路一段與興仁路口時，發現一名老翁呆坐在電動自行車上，困在車陣中。警方上前關心，察覺老翁有失智症狀，神智不清、忘記自己姓名，只記得自己住在衛福部桃園醫院附近，身上又未攜帶任何證件。

在耐心與老翁溝通後，警方透過戶役政系統及警用M-Police人臉辨識系統交叉比對確認身分，同時沿街拜訪附近鄰居，終於找到老翁妻子。林妻表示，本來相約和丈夫一起到菜園拔菜，但先生沒等她就先出門，她到菜園苦候許久都等不到丈夫，原本相當焦急，所幸一回到家就接到警方通知，並在警方陪同下一同前往醫院，確認老翁身體無大礙，最後順利讓老翁平安返家。

警方發現在路邊呆坐的8旬林姓老翁，確認老翁身體無大礙，最後順利讓老翁平安返家。記者朱冠諭／翻攝
警方發現在路邊呆坐的8旬林姓老翁，確認老翁身體無大礙，最後順利讓老翁平安返家。記者朱冠諭／翻攝

電動自行車 失智症

延伸閱讀

桃園失智老婦深夜出門閒逛體力透支 員警發現協助返家

89歲老翁走失家屬PO網協尋 警憑「身型」在街頭認出

以為愛情來了！7旬翁欲匯3千美金 超商女店員機警阻詐

動脈硬化能逆轉嗎？1項運動最有效 失智風險都降低

相關新聞

高雄甲仙廟會過火摔成一團 24人燒燙傷1人住院

高雄甲仙區廟會昨天傍晚舉辦民俗「過火」，造成24名信眾摔倒燒燙傷就醫，一名男信徒因燙傷面積達3.5%二度灼傷而住院醫療。...

老婦騎機車上國3號竹南段遭撞死 貨車頭還卡著她的車

國道3號北上114公里處苗栗縣竹南鎮路段，今天凌晨2點發生一輛機車與中型貨車事故，機車騎士吳姓老婦人（75歲）當場死亡，...

影／18歲台中男無照開媽媽的車 違規左轉撞BMW出大事

台中市18歲紀姓男子在今天凌晨4時許無照駕駛母親的白色Toyota轎車，行經西屯區台灣大道、安和路時，沒等左轉燈亮就左轉...

猴害副作用！高雄旗尾山近來因驅猴 接連引發山林大火

天乾物燥導致山林火災頻傳，高雄旗山警分局積極查緝山林起火原因，繼查獲老農用石頭驅猴引發森林火災後，今天又宣布破獲一起居民...

又見捕獸鋏害命！ 台中山區2狗被夾一死一傷

台灣之心愛護動物協會日前接獲民眾通報，台中市東勢偏遠山區有犬隻被捕獸鋏所傷，希望協會前往救援，協會人員抵達現場，發現有兩...

影／台中酒店經紀迷醉騎機車 撞昏晨運遛狗退休翁

台中市六旬張姓老翁是退休人士今天凌晨4時許牽著2隻愛犬到住處附近學校散步、晨運，未料走在北區梅川東西三段時，遭後方騎機車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。