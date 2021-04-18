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影／台中酒店經紀迷醉騎機車 撞昏晨運遛狗退休翁

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬張姓老翁是退休人士今天凌晨4時許牽著2隻愛犬到住處附近學校散步、晨運，未料走在北區梅川東西三段時，遭後方騎機車酒駕的藍姓男子撞上，全身擦挫傷、昏迷送醫，目前仍在開刀手術中。據查，藍是酒店經紀，今天凌晨與客戶喝酒應酬，警詢時，藍稱「喝太多，幾瓶沒有數」，藍酒測值超過每公升2毫克破表，將依公共危險罪嫌移送。

據查，張姓老翁（68歲）是退休人士，住在北區梅川東路三段一帶，今天凌晨4時許，牽著兩隻愛犬到賴厝國小外遛狗散步時，遭後方騎機車的藍姓男子（28歲）撞上，張被撞倒在地後，滑行約十公尺，留下一條血跡。

張的兩隻愛犬，其中一隻被撞到跛腳，驚慌逃回主人家。張被撞倒在地時，人已昏迷，救護車將他送到醫院，目前手術急救中。

藍姓男子自稱從事酒店經紀、保險業務，案發前與客戶喝酒，「喝多少沒有數，很多瓶」，騎車的時候，沒有看到張姓老翁在慢車道旁邊，所以撞上去。

警方調查，藍的酒精濃度超過每公升2毫克，已明顯破表，全案將依公共危險罪，移送台中地檢署偵辦，全案並將函請台中市交大事故組分析肇因。

台中市第二警分局長蔡元戎說，酒駕者往往認為自身仍清醒，酒量好且不會超過取締標準，但是實際上不僅將自身置於高度風險之中，更嚴重影響其他用路人的安危。呼籲民眾切勿存有冒險或僥倖心態，務必拒絕酒駕。行駛中亦請遵守相關行車規定，使人車都能保持在最佳狀況。生命無價，切勿因一時輕忽而造成難以挽回之悲劇。

台中市藍姓男子今天凌晨4時許，酒後騎機車行經北區梅川東路三段時，撞上遛狗的張姓老翁，張被撞到昏迷送醫。圖／讀者提供
台中市藍姓男子今天凌晨4時許，酒後騎機車行經北區梅川東路三段時，撞上遛狗的張姓老翁，張被撞到昏迷送醫。圖／讀者提供
台中市藍姓男子今天凌晨4時許，酒後騎機車行經北區梅川東路三段時，撞上遛狗的張姓老翁，張被撞到昏迷送醫。圖／讀者提供
台中市藍姓男子今天凌晨4時許，酒後騎機車行經北區梅川東路三段時，撞上遛狗的張姓老翁，張被撞到昏迷送醫。圖／讀者提供
台中市藍姓男子今天凌晨4時許，酒後騎機車行經北區梅川東路三段時，撞上遛狗的張姓老翁，張被撞到昏迷送醫。圖／讀者提供
台中市藍姓男子今天凌晨4時許，酒後騎機車行經北區梅川東路三段時，撞上遛狗的張姓老翁，張被撞到昏迷送醫。圖／讀者提供
台中市藍姓男子今天凌晨4時許，酒後騎機車行經北區梅川東路三段時，撞上遛狗的張姓老翁，張被撞到昏迷送醫。圖／讀者提供
台中市藍姓男子今天凌晨4時許，酒後騎機車行經北區梅川東路三段時，撞上遛狗的張姓老翁，張被撞到昏迷送醫。圖／讀者提供
台中市藍姓男子今天凌晨4時許，酒後騎車行經北區梅川東路三段時，撞上遛狗的張姓老翁，張被撞到昏迷送醫。圖／讀者提供
台中市藍姓男子今天凌晨4時許，酒後騎車行經北區梅川東路三段時，撞上遛狗的張姓老翁，張被撞到昏迷送醫。圖／讀者提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 台中市

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