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高雄甲仙廟會過火摔成一團 24人燒燙傷1人住院

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄甲仙區廟會昨天傍晚舉辦民俗「過火」，造成24名信眾摔倒燒燙傷就醫，一名男信徒因燙傷面積達3.5%二度灼傷而住院醫療。高雄市衛生局提醒舉辦類似民俗活動時，應盡力避免具可能傷害性的風險，莫過度涉險而受傷。

甲仙震威宮為祈求消災解厄，在廟會活動中安排過火儀式，參與者多半是庄頭陣頭成員與居民，由乩童帶領陣頭成員與信眾一起踩過高溫木炭，沒想到過火儀式傳出意外。轎班成員不小心摔倒，導致後面的人摔成一團，24人燒燙傷送醫。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，由於過火活動中，民眾以赤足通過高溫的木炭，雖有相關儀式前導，稍有不慎仍具有導致燒燙傷的風險。

衛生局提醒主辦單位及民眾，從事類似民俗活動時，應盡力避免具可能傷害性的風險，切莫過度涉險而致傷病遺憾，以圓滿的完成庇佑祈福，以健康平安為要。

高雄甲仙震威宮廟會遶境，舉辦過火儀式時發生意外，轎班成員過火時不慎跌倒受傷。記者徐白櫻／翻攝
高雄甲仙震威宮廟會遶境，舉辦過火儀式時發生意外，轎班成員過火時不慎跌倒受傷。記者徐白櫻／翻攝

衛生局 高溫 高雄市

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