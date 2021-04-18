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台南市安平區民宅火災 神明廳冒出濃煙火舌
台南市安平區育平九街372巷內今天上午近9點有民宅起火，一間4樓鐵皮屋冒出火舌和濃煙，消防人員到場發現起火處在4樓神明廳，立刻出水滅火，火勢在10多分鐘後控制。至於起火原因待火調科人員進一步鑑定查明。
台南市消防局救災救護中心，今天上午8點47分接獲民眾報案，位於安平區育平九街372巷89弄內民宅頂樓有煙冒出，派遣安平、永華、和緯、中正、公園、南門等消防分隊前往搶救。
消防人員到場現場後發現民宅4樓鐵皮屋神明廳失火，出水灌救，火勢在10多分鐘後控制，沒有人受傷受困，懷疑是電線走火引起，至於起火原因待火調科人員進一步鑑定查明。
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