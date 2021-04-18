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影／18歲台中男無照開媽媽的車 違規左轉撞BMW出大事

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市18歲紀姓男子在今天凌晨4時許無照駕駛母親的白色Toyota轎車，行經西屯區台灣大道、安和路時，沒等左轉燈亮就左轉，當時由黃姓男子駕駛的紅色BMW轎車，在對向車道直行，反應不及，雙方在路口發生碰撞後，黃車在翻轉180度，滑行約50公尺後撞上路旁停車場圍牆。

紀在面對警詢時，辯稱「他衝很快，我只是停待轉區比較出去一點」，但警方調閱監視器後，發現紀說法避重就輕，明顯違反號誌，警另告發紀無照駕駛。

據查，紀姓男子（18歲）在今天凌晨4時許駕駛白色Toyota轎車，沿西屯區台灣大道往安和路方向行使，行經安和路時欲左轉，但紀沒有等左轉燈號亮起，也未在左轉車道待轉，直接左轉，全程被路口監視器拍下，當時由黃姓男子（32歲）駕駛的紅色紅色BMW轎車，沿台灣大道往市區方向行駛，因紀突然左轉，黃反應不及，在雙方在路口發生碰撞。

黃車的車尾被紀的車頭撞上後，止不住衝擊力，黃車被撞到180度調頭後，再失控撞上路旁停車場的護欄，被撞離撞擊點約50公尺，警、消獲報到場時，黃頸、雙手受傷被卡在車內，消防隊協助黃脫困後，送往中港澄清醫院治療，所幸只受輕傷，就醫後上午已出院。

警方調查，紀、黃二人都無酒駕情事，不過紀雖然剛滿18歲，卻無駕照，警詢時紀辯稱「是對方開很快，不知有無酒駕，我是停在左轉車道，只是停得比較出去」。

不過經警方調閱監視器後，發現紀說法與事實有出入，認定是紀違反號誌才會釀禍，全案將由交大事故組分析肇因，另外也將依法告發紀無照駕駛。

台中市黃姓男子在今天凌晨4時許，駕駛BMW轎車行經西屯區台灣大道、安和路時，遇到無照駕駛的紀姓男子違規左轉，雙方在路口碰撞，黃車車尾全毀、左後輪噴飛。圖／讀者提供
台中市黃姓男子在今天凌晨4時許，駕駛BMW轎車行經西屯區台灣大道、安和路時，遇到無照駕駛的紀姓男子違規左轉，雙方在路口碰撞，黃車車尾全毀、左後輪噴飛。圖／讀者提供
台中市黃姓男子在今天凌晨4時許，駕駛BMW轎車行經西屯區台灣大道、安和路時，遇到無照駕駛的紀姓男子違規左轉，雙方在路口碰撞，黃車車尾全毀、左後輪噴飛。圖／讀者提供
台中市黃姓男子在今天凌晨4時許，駕駛BMW轎車行經西屯區台灣大道、安和路時，遇到無照駕駛的紀姓男子違規左轉，雙方在路口碰撞，黃車車尾全毀、左後輪噴飛。圖／讀者提供
台中市黃姓男子在今天凌晨4時許，駕駛BMW轎車行經西屯區台灣大道、安和路時，遇到無照駕駛的紀姓男子違規左轉，雙方在路口碰撞，黃車撞上路旁護欄後，車尾全毀、左後輪噴飛。圖／讀者提供
台中市黃姓男子在今天凌晨4時許，駕駛BMW轎車行經西屯區台灣大道、安和路時，遇到無照駕駛的紀姓男子違規左轉，雙方在路口碰撞，黃車撞上路旁護欄後，車尾全毀、左後輪噴飛。圖／讀者提供
台中市黃姓男子在今天凌晨4時許，駕駛BMW轎車行經西屯區台灣大道、安和路時，遇到無照駕駛的紀姓男子違規左轉，雙方在路口碰撞，黃車車尾全毀、左後輪噴飛。圖／讀者提供
台中市黃姓男子在今天凌晨4時許，駕駛BMW轎車行經西屯區台灣大道、安和路時，遇到無照駕駛的紀姓男子違規左轉，雙方在路口碰撞，黃車車尾全毀、左後輪噴飛。圖／讀者提供
台中市紀姓男子剛成年無駕照，今天凌晨4時駕駛母親的白色轎車，行經西屯區台灣大道、安和路時，違規左轉，與直行的紅色BMW轎車發生碰撞，釀一人受傷。圖／讀者提供
台中市紀姓男子剛成年無駕照，今天凌晨4時駕駛母親的白色轎車，行經西屯區台灣大道、安和路時，違規左轉，與直行的紅色BMW轎車發生碰撞，釀一人受傷。圖／讀者提供

監視器 車道 停車場 BMW

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