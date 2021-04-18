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陽明交大工學院辦公室半夜傳火警 無人受傷
國立陽明交通大學18日凌晨12點多發生火警，起火地點在工學院工程五館3樓辦公室，驚動校內師生，消防局獲報立刻派員搶救，並疏散學生，火勢於一個小時熄滅，所幸僅燃燒辦公桌雜物，未造成人員受傷，起火原因仍待調查釐清。
據悉，起火地點位於實驗室旁辦公室，內不僅有辦公雜物、文書資料與一些電腦，火警發生時有學生表示恐是跳電意外，整起意外發生的原因與財損還待估計、調查。
這次起火的工程五館內有光電工程學系、機械工程學系、生物科技學系、電機與控制工程學系，並有跨領域光電科技研究中心、生產自動化中心、數位內容製作中心、機械製造與熱流研究中心、高效率能源科技研究中心、智慧型運輸系統iTs研究中心，起火的3樓至4樓，主要為機械工程系使用。
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