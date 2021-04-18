聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽明交大工學院辦公室半夜傳火警 無人受傷

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

國立陽明交通大學18日凌晨12點多發生火警，起火地點在工學院工程五館3樓辦公室，驚動校內師生，消防局獲報立刻派員搶救，並疏散學生，火勢於一個小時熄滅，所幸僅燃燒辦公桌雜物，未造成人員受傷，起火原因仍待調查釐清。

據悉，起火地點位於實驗室旁辦公室，內不僅有辦公雜物、文書資料與一些電腦，火警發生時有學生表示恐是跳電意外，整起意外發生的原因與財損還待估計、調查。

這次起火的工程五館內有光電工程學系、機械工程學系、生物科技學系、電機與控制工程學系，並有跨領域光電科技研究中心、生產自動化中心、數位內容製作中心、機械製造與熱流研究中心、高效率能源科技研究中心、智慧型運輸系統iTs研究中心，起火的3樓至4樓，主要為機械工程系使用。

國立陽明交通大學18日凌晨12點多發生火警，起火地點在工學院工程五館3樓辦公室。圖／民眾提供
國立陽明交通大學18日凌晨12點多發生火警，起火地點在工學院工程五館3樓辦公室。圖／民眾提供

陽明交通大學

延伸閱讀

北市延壽街民宅火警 出動雲梯車搶救出一名男屋主

影／目擊火警停路邊報案遭開單 車主心寒：不想再多管閒事

彰化清晨資源回收場火警 易燃物多火勢猛烈消防急救援

台中移工宿舍火警5傷！疑1樓電動機車起火有爆炸聲

相關新聞

影／BMW轉彎撞上對向遊覽車 23歲駕駛死亡4輕重傷

23歲黃姓男子今晚駕BMW轎車，晚間8點多行經嘉義縣台3線286公里、番路鄉新福村路段，不明原因在對向車道與許姓男子駕駛...

調查官實習跳抖肩舞 被歪樓是新版招生廣告

調查局桃園市調查處機動站組長高得志遭6名女調查官集體控訴性騷，調查局長呂文忠決議將高得志記大過一次，改調基隆市調查站，不...

陽明交大工學院辦公室半夜傳火警 無人受傷

國立陽明交通大學18日凌晨12點多發生火警，起火地點在工學院工程五館3樓辦公室，驚動校內師生，消防局獲報立刻派員搶救，並...

台三線車禍 一死四傷

嘉義縣台三線番路鄉新福村路段，昨晚發生ＢＭＷ與遊覽車衝撞車禍，轎車嚴重毀損，經使用破壞器材將受困傷者一一救出，車禍造成一...

中市女騎士自撞路旁反光鏡 跌落水溝頭部重創不治

台中市民李姓女子（21歲），今天下午騎機車行經西屯區台灣大道4段5巷時，自撞路旁反光鏡跌落邊坡水溝內，經民眾發現報警，消...

遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞 釀1死4輕重傷

嘉義縣台3線286公里、番路鄉新福村路段，晚間8點多發生BMW轎車與遊覽車衝撞車禍，由北往南行駛的BMW轎車，行經事故地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。