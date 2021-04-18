陽明交大工學院辦公室半夜傳火警 無人受傷

國立陽明交通大學18日凌晨12點多發生火警，起火地點在工學院工程五館3樓辦公室，驚動校內師生，消防局獲報立刻派員搶救，並疏散學生，火勢於一個小時熄滅，所幸僅燃燒辦公桌雜物，未造成人員受傷，起火原因仍待調查釐清。

據悉，起火地點位於實驗室旁辦公室，內不僅有辦公雜物、文書資料與一些電腦，火警發生時有學生表示恐是跳電意外，整起意外發生的原因與財損還待估計、調查。