調查官實習跳抖肩舞 被歪樓是邪魔招生廣告

調查局桃園市調查處機動站組長高得志遭6名女調查官集體控訴性騷，調查局長呂文忠決議將高得志記大過一次，改調基隆市調查站，不料風波稍歇，17日網路又瘋傳一段影片，內容是一群受訓學員與新北處長官大跳「抖肩舞」，有網友誤認是最新版招生廣告，嘲諷是「瘋瘋癲癲廣招徠、國家安全靠邪魔」。

調查局指出，本影片是調查班學員2017年12月實習期間，為展現活潑創新思維，結合當年盛行之抖肩舞，與實習處站同仁拍攝，影片內容並無任何不當或違法之處。

據了解，調查官受訓期間，都會派至各外勤處站實習6周，以往實習結束前，學員都會將實習心得用簡報呈報訓練所，後來年輕學員乾脆拍攝創意影片當報告，網路瘋傳的影片是調查班54期，實習地點為新北市調查處。

這段3分9秒的影片，開場是多名黑色衣褲的男女學員，在一棟建築頂樓抖肩跳舞，接著場景換到辦公室等地，板橋站、重新站、處本部多名長官加入舞群，隨著音樂一起抖肩，畫面十分有趣。