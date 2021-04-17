影／BMW轉彎撞上對向遊覽車 23歲駕駛死亡4輕重傷
23歲黃姓男子今晚駕BMW轎車，晚間8點多行經嘉義縣台3線286公里、番路鄉新福村路段，不明原因在對向車道與許姓男子駕駛遊覽車衝撞車禍，黃男當場失去生命跡象，送醫後宣告不治，車上3名乘客及遊覽車駕駛分別輕重傷送醫，事故原因警方調查中。
據現場工作人員表示，BMW轎車當時從台三線由北往南行駛，行經番路鄉東洋高爾夫球場前大彎道，疑似跨越中線，撞到由南往北的遊覽車，BMW轎車嚴重毀損，駕駛等人受困車內，經救護員用破壞器材將受困傷者一一救出、送醫急救，遊覽車上僅許姓司機1人、無乘客。
到場協助的遊覽車公司負責人說，當時遊覽車許姓司機是下班回家途中，自小客疑似超越雙黃線，遊覽車司機從內線閃避到外線，仍閃避不及被撞上。
嘉義市聖馬爾定醫院表示，23歲黃男到院已無生命跡象，急救至9時許宣告死亡；另24歲陳男到院檢查左肱骨骨折，意識清楚；另自小客乘客22歲柯男左髖骨疼痛、意識清楚；遊覽車許性駕駛右小腿撕裂傷、意識清楚都送嘉基急救中。
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