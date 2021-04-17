聽新聞
test
0:00 / 0:00
遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞 釀1死4輕重傷
嘉義縣台3線286公里、番路鄉新福村路段，晚間8點多發生BMW轎車與遊覽車衝撞車禍，由北往南行駛的BMW轎車，行經事故地點大彎道，疑似跨越中心線從側面撞到由南往北的遊覽車，BMW轎車嚴重毀損，經使用破壞器材將受困傷者一一救出，這場車禍初查造成1死4輕重傷，肇事原因由警方調查釐清中。
消防局勤務指揮中心是在晚間8點37分，接獲縣警局勤務指揮中心轉報，指台線番路鄉東洋高爾夫球場前發生轎車與遊覽車衝撞事故，有多人受傷，請求協助，救護人員到場，發現BMW轎車上有4人受困，遊覽車車上只有駕駛1人。
中埔消防分隊救護車送1名傷患到嘉義市聖馬爾定醫院、三和消防分隊救護車送一名2歲男子到嘉義基督教醫院，其症狀為右眉3公分撕裂傷、右手無知覺、下肢會麻。
番路消防分隊救護車於晚間9點11分送30歲男子到聖馬爾定醫院，其救出時已經沒有生命跡象。竹崎消防分隊救護車9點13分送22歲男子到嘉義基督教醫院，其左髖疼痛、腿無法伸直。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言