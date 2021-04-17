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遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞 釀1死4輕重傷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣台3線286公里、番路鄉新福村路段，晚間8點多發生BMW轎車與遊覽車衝撞車禍，由北往南行駛的BMW轎車，行經事故地點大彎道，疑似跨越中心線從側面撞到由南往北的遊覽車，BMW轎車嚴重毀損，經使用破壞器材將受困傷者一一救出，這場車禍初查造成1死4輕重傷，肇事原因由警方調查釐清中。

消防局勤務指揮中心是在晚間8點37分，接獲縣警局勤務指揮中心轉報，指台線番路鄉東洋高爾夫球場前發生轎車與遊覽車衝撞事故，有多人受傷，請求協助，救護人員到場，發現BMW轎車上有4人受困，遊覽車車上只有駕駛1人。

中埔消防分隊救護車送1名傷患到嘉義市聖馬爾定醫院、三和消防分隊救護車送一名2歲男子到嘉義基督教醫院，其症狀為右眉3公分撕裂傷、右手無知覺、下肢會麻。

番路消防分隊救護車於晚間9點11分送30歲男子到聖馬爾定醫院，其救出時已經沒有生命跡象。竹崎消防分隊救護車9點13分送22歲男子到嘉義基督教醫院，其左髖疼痛、腿無法伸直。

遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞造成 1死4輕重傷車禍。圖／讀者提供
遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞造成 1死4輕重傷車禍。圖／讀者提供
遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞造成 1死4輕重傷車禍。圖／讀者提供
遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞造成 1死4輕重傷車禍。圖／讀者提供
遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞造成 1死4輕重傷車禍。圖／讀者提供
遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞造成 1死4輕重傷車禍。圖／讀者提供
遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞造成 1死4輕重傷車禍。圖／讀者提供
遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞造成 1死4輕重傷車禍。圖／讀者提供
遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞造成 1死4輕重傷車禍。圖／讀者提供
遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞造成 1死4輕重傷車禍。圖／讀者提供
遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞造成 1死4輕重傷車禍。圖／讀者提供
遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞造成 1死4輕重傷車禍。圖／讀者提供
遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞造成 1死4輕重傷車禍。圖／讀者提供
遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞造成 1死4輕重傷車禍。圖／讀者提供
遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞造成 1死4輕重傷車禍。圖／讀者提供
遊覽車與BMW轎車台3線番路鄉路段碰撞造成 1死4輕重傷車禍。圖／讀者提供

救護車 嘉義 遊覽車

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