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香油錢也敢偷！轄區警鎖定特定男子查緝中

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

香油錢也敢偷！高雄鳳山區紅毛港路上某宮廟傳出香油錢遭竊事件，有民眾將監視器畫面Po上臉書，誇張行徑全都錄。目前全案由鳳山警分局偵辦，已鎖定一名男子身分，正積極查緝到案中。

一名網友將宮廟內監視器影片Po上臉書社團「高雄五甲大小事」，畫面中，一名穿著外套、戴著帽子和口罩的男子，他先雙手合十，假意向神明祈求後，不時向外張望，見四處無人，就步向神桌旁將捐獻箱金錢偷走。

廟方調閱內部監視器，發現這名男子本月13日中午時，徒手偷取香油錢，約竊走8000元。轄區警方鳳山分局南成派出所，昨晚上9點接獲報案後，立即到現場採證，並擴大調閱監視器，已鎖定對象查緝中。

香油錢也敢偷！高雄鳳山區紅毛港路上某宮廟傳出香油錢遭竊事件，有民眾將監視器畫面Po上臉書，誇張行徑全都錄。記者邱奕能／翻攝
香油錢也敢偷！高雄鳳山區紅毛港路上某宮廟傳出香油錢遭竊事件，有民眾將監視器畫面Po上臉書，誇張行徑全都錄。記者邱奕能／翻攝
香油錢也敢偷！高雄鳳山區紅毛港路上某宮廟傳出香油錢遭竊事件，有民眾將監視器畫面Po上臉書，誇張行徑全都錄。記者邱奕能／翻攝
香油錢也敢偷！高雄鳳山區紅毛港路上某宮廟傳出香油錢遭竊事件，有民眾將監視器畫面Po上臉書，誇張行徑全都錄。記者邱奕能／翻攝

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