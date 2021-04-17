香油錢也敢偷！轄區警鎖定特定男子查緝中

香油錢也敢偷！高雄鳳山區紅毛港路上某宮廟傳出香油錢遭竊事件，有民眾將監視器畫面Po上臉書，誇張行徑全都錄。目前全案由鳳山警分局偵辦，已鎖定一名男子身分，正積極查緝到案中。

一名網友將宮廟內監視器影片Po上臉書社團「高雄五甲大小事」，畫面中，一名穿著外套、戴著帽子和口罩的男子，他先雙手合十，假意向神明祈求後，不時向外張望，見四處無人，就步向神桌旁將捐獻箱金錢偷走。