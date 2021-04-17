宜蘭釣客失聯多日屍體被尋獲 海巡協助返家
宜蘭一名黃姓男子12日前往東澳粉鳥林漁港釣魚後失聯多日，今天有漁民在海上發現1具屍體，海巡署隨即派巡防艇打撈運回漁港後，家屬確認就是黃男，後續報請檢方相驗。
海巡單位調查，黃男於12日下午4時前往粉鳥林漁港釣魚後，他的妻子遍尋不著他蹤跡，僅見到車子，堤防上還遺留有黃男的釣具，隔日凌晨報案求助。海巡署與宜蘭縣政府消防局獲報後，近日來在案發附近海域與沿岸搜尋。
海巡署艦隊分署蘇澳海巡隊今天表示，海巡署岸巡單位上午接獲1艘漁船船長通報，指稱在頭城大溪外海約3.5浬處發現1具屍體，蘇澳海巡隊巡防艇隨即趕赴現場打撈，並以功德袋保存，載返南方澳漁港。
蘇澳海巡隊指出，初步查看屍體外觀與黃男特徵相吻合，聯繫家屬到場指認後確認就是黃男，後續報請宜蘭地方檢察署進一步相驗。
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