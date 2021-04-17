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員警不開單有靠山 高市對違規停車可先勸導

聯合報 / 記者林保光／即時報導

行車紀錄器及智慧型手機普及，民眾檢舉交通違規數量不斷上升，高雄市警局提出行政罰法，將對情節輕微者，免予處罰。員警提起以往員警執法勸導，屢受檢舉人的攻訐，認為終於有執法「靠山」， 不過，仍希望趕緊修正道路交通管理處罰條例，限縮檢舉，免得員警未開單反遭責難。

據高雄市警局統計，去年民眾檢舉交通違規總件數65萬6755件，共舉發50萬7082件，郵資支出2183萬零326元；今年1至3月檢舉交通違規總數16萬1863件，已舉發13萬3781件，郵資支出575萬2583元。

三民一警分局員警曾發現汽車違停騎樓地，要登門勸導，卻遇自稱是檢舉人的男子緊盯，要求員警馬上舉發。儘管員警稱具行政裁量權要先勸導，但檢舉人咄咄指稱騎樓違停沒有行政裁量、警察無權不開單，要求員警立即對住戶開單，令員警困擾不已。

高雄市岡山警分局曾以行政裁量或欠缺檢舉要件，對輕微違停檢舉案未舉發，負責開罰單的馮姓女警反遭一連串攻訐，還被檢舉人在臉書上譏號「岡山馮不開」，群起攻訐女警對檢舉案不開單，女警承受相當壓力，幾乎崩潰。

同事為她打抱不平，說員警是受過專業訓練才執法，在「輕微交通違規勸導適用條款」當中，也包含「不依規定停放車輛」，可是，如果民眾檢舉都得開單，似乎「檢舉魔人」的檢舉反而凌駕公權力之上，有待商榷，也希望修正道交條例第7-1條，限縮檢舉，免得員警依規定執法反受責難。

高雄市長陳其邁與市警局研議，宣布除了消防栓、交叉路口10公尺、公車站牌及併排停車，其他違停行為，如果情節輕微，符合勸導規定者，將免予舉發。

高雄市警局表示，行政罰法第19條規定，違反行政法最高額新台幣3000元以下罰鍰的處罰，情節輕微，認以不處罰為適當者，得免予處罰；違反道路交通管理處罰條例第55條、56條違規停車，最高罰鍰分別只600元、1200元，宜先以勸導為主。

警方取締違規停車，可先勸導。記者林保光／攝影
警方取締違規停車，可先勸導。記者林保光／攝影
警方取締違規停車，可先勸導，但在消防栓前停車，警方仍要開單。記者林保光／攝影
警方取締違規停車，可先勸導，但在消防栓前停車，警方仍要開單。記者林保光／攝影

違停 高雄市 岡山

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