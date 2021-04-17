快訊

舒力基轉強颱！這時間最接近台灣 降雨熱區出爐

專題／媽祖遶境徒步之旅 見證一樁樁感人事蹟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女童獨留家中反鎖大門 消防破門搶救「妹妹不要怕」

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市蘆洲區一名1歲女童在家不慎反鎖大門，消防人員獲報到場後，發現大門鎖共有五道，費了半個小時才將門破壞，順利解救女童。

本月6日上午9時許，蘆洲地區有名女童在父母外出工作、家中外傭外出拿東西時，不慎將大門反鎖，外傭返家後發現門打不開，找來鎖匠也無法解鎖，只好撥打119專線求救。

消防人員獲報到場，利用機具破壞大門後，發現還有另一道大門，且門上安裝「天地鎖」，多達五道。小女童聽見巨大聲響嚎啕大哭，消防人員先是安撫女童，輕聲說道「不要害怕，站後面一點」，再利用砂輪切割器將天地鎖割斷，耗費約莫半小時後，消防人員才順利打開大門，一把抱起受困女童安撫。

消防局指出，常有民眾因貪圖一時方便，將幼童獨留家中，有些孩童因好奇把玩門鎖，就容易造成門鎖反鎖，提醒民眾切勿將幼童獨留家中，以避免發生危險。

消防人員一把抱起受困女童，輕聲安撫「妹妹有沒有事？」。圖／新北市消防局提供
消防人員一把抱起受困女童，輕聲安撫「妹妹有沒有事？」。圖／新北市消防局提供
消防人員利用機具破壞「天地鎖」，耗費半小時後才順利救出受困女童。圖／新北市消防局提供
消防人員利用機具破壞「天地鎖」，耗費半小時後才順利救出受困女童。圖／新北市消防局提供

延伸閱讀

彰化清晨資源回收場火警 易燃物多火勢猛烈消防急救援

感覺鄰居在害他 台中70歲男子縱火燒車又持刀砍人

消防員火場滅火燙傷 手指起2水泡大如「鴿子蛋」

新北消防新廳舍落成 義消團長捐救護車拋磚引玉

相關新聞

影／新北警「雲龍系統」發威 男子偷機車不到3小時落網

新北市呂姓男子昨天為前往汐止找莊姓友人，在板橋見一輛機車鑰匙未拔，見獵心喜，偷走該車機車一路經台北市飛奔至汐止，再由莊男...

高雄娃娃機店遭竊 男子疑運用熱漲冷縮破壞機台玻璃

高雄鳳山區建國路三段上的某間夾娃娃機店今凌晨遭竊，一名男子進入機台店後，疑運用熱漲冷縮原理對機台進行破壞，在取得商品後即...

女童獨留家中反鎖大門 消防破門搶救「妹妹不要怕」

新北市蘆洲區一名1歲女童在家不慎反鎖大門，消防人員獲報到場後，發現大門鎖共有五道，費了半個小時才將門破壞，順利解救女童。

員警不開單有靠山 高市對違規停車可先勸導

行車紀錄器及智慧型手機普及，民眾檢舉交通違規數量不斷上升，高雄市警局提出行政罰法，將對情節輕微者，免予處罰。員警提起以往...

影／桃園男變裝偷機車行搶 台南警方鷹眼洞悉伎倆逮人

「我變、我變、我變變變…」桃園市39歲吳姓男子因欠債，在走投無路之下在大前天晚間7時武聖夜市大樓內變裝後偷竊機車，伺機鎖...

驚！預拌混泥土車下仁武交流道 疑煞車失靈釀4車追撞

國道10號高雄仁武交流道下今天上午發生一起4車擦撞事故，一輛預拌混泥土車下交流道，疑因煞車失靈追撞前方砂石車，砂石車又波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。