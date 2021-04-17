女童獨留家中反鎖大門 消防破門搶救「妹妹不要怕」

新北市蘆洲區一名1歲女童在家不慎反鎖大門，消防人員獲報到場後，發現大門鎖共有五道，費了半個小時才將門破壞，順利解救女童。

本月6日上午9時許，蘆洲地區有名女童在父母外出工作、家中外傭外出拿東西時，不慎將大門反鎖，外傭返家後發現門打不開，找來鎖匠也無法解鎖，只好撥打119專線求救。

消防人員獲報到場，利用機具破壞大門後，發現還有另一道大門，且門上安裝「天地鎖」，多達五道。小女童聽見巨大聲響嚎啕大哭，消防人員先是安撫女童，輕聲說道「不要害怕，站後面一點」，再利用砂輪切割器將天地鎖割斷，耗費約莫半小時後，消防人員才順利打開大門，一把抱起受困女童安撫。