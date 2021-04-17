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高雄娃娃機店遭竊 男子疑運用熱漲冷縮破壞機台玻璃
高雄鳳山區建國路三段上的某間夾娃娃機店今凌晨遭竊，一名男子進入機台店後，疑運用熱漲冷縮原理對機台進行破壞，在取得商品後即離去。轄區警方鳳山分局已鎖定對象，查緝中。
據了解，今天凌晨1點多時，鳳山分局文山派出所接獲報案，指該娃娃機店有2台機檯玻璃遭破壞，且機台內的商品遭人取走。
經警方調閱監視器畫面，發現1名身穿深色外套、戴著口罩的男子，在遭破壞的機台前方站立一陣子後離開，約3分鐘後機台玻璃即裂損，這名男子立即伸手竊取機台內的小型3c產品及紀念幣後離去。
警方初判，這次手法排除以鈍器破壞，推測疑以熱漲冷縮方式使玻璃裂損後取走物品。現場除通知採證小組到場採證，也請娃娃機店場主到派出所製作筆錄報案。警方已依監視器畫面鎖定一男子身分，正積極查緝到案中。
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