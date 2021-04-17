影／新北警「雲龍系統」發威 男子偷機車不到3小時落網

新北市呂姓男子昨天為前往汐止找莊姓友人，在板橋見一輛機車鑰匙未拔，見獵心喜，偷走該車機車一路經台北市飛奔至汐止，再由莊男騎機車載返板橋，警方接獲失主呂男報案，透過「雲龍系統」系統查詢，發現該車正由板橋往土城方向騎乘，出動警網攔截圍捕，查獲莊、呂二人，警詢後昨依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

謝姓男子昨天上午11時30分將機車停放在板橋車站旁漢生東路工地前，一時疏忽，忘將機車鑰匙拔下就離開，過約20分鐘折返即發現機車已不見蹤影，立即到板橋派出所報案。

警方獲報後透過與中華電信合作「行車軌跡查詢系統」的「雲龍系統」查詢，發現遭竊機車由板橋區文化路接民生路，上萬板橋往台北市，後續再往汐止方向騎乘，並於汐止地區一帶流竄，後來發現機車又由華江橋騎回板橋文化路二段，往土城方向行進。

板橋所6名員警騎警用機車展開攔截捕，昨天下午2時10分在板橋區文化路一段當街查獲騎車的莊姓男子（59歲）和後座乘客呂姓男子（40歲）二人。