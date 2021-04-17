快訊

花旗「滾動式退出」…5家銀行誰接手 信用卡直接稱霸

美日聲明52年首提台灣 中國大陸怒了：強烈不滿、捍衛主權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃園男變裝偷機車行搶 台南警方鷹眼洞悉伎倆逮人

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「我變、我變、我變變變…」桃園市39歲吳姓男子因欠債，在走投無路之下在大前天晚間7時武聖夜市大樓內變裝後偷竊機車，伺機鎖定落單女子尋找作案對象行搶得逞，隨後將作案用機車棄置中華北路河堤後，再次變裝開車北上逃逸，台南警方成立專案小組沿線調閱數百支監視器，技高一籌，視破變裝伎倆，昨天下午持拘票北上桃園，將吳逮捕歸案。

台南市警五分局偵查隊長林逸新指出，分局公園派出所本月14日有婦女報案，指在北成路附近遭騎乘機車搶奪背在肩上皮包，內有現金1萬多元、證件、金融卡、手機等物。警方據報後立即成立專案小組偵辦。

經警方調閱過濾路口、店家數百支監視器及分析相關資料，發現身形相似男子，出現在武聖夜市大樓旁，但身上穿著衣物，從案發現場黑色長T恤，變裝改穿紅色短T恤，懷疑嫌犯可能變裝，躲避警方追緝。警方突破盲點後，還原其作案及逃逸路徑，進而掌握嫌犯的身分。

警方調查，生性狡猾吳嫌徒步近4小時，變裝之後偷竊機車，尋找作案目標，行搶後將機車棄置河堤，再次變裝，徒步1小時開車北上逃逸。所幸警方技高一籌，昨天下午持拘票前往桃園市新屋區，將他拘提到案，當場查扣他花用後贓款4000元等物，全案偵詢後依搶奪罪移送台南地檢署偵辦。

吳嫌鎖定落單女子行搶得逞，隨後將作案用機車棄置中華北路河堤後，再次變裝開車北上逃逸。記者邵心杰／翻攝
吳嫌鎖定落單女子行搶得逞，隨後將作案用機車棄置中華北路河堤後，再次變裝開車北上逃逸。記者邵心杰／翻攝
台南警方調閱過濾路口、店家數百支監視器及分析相關資料，發現身形相似男子，出現在武聖夜市旁大樓附近。記者邵心杰／翻攝
台南警方調閱過濾路口、店家數百支監視器及分析相關資料，發現身形相似男子，出現在武聖夜市旁大樓附近。記者邵心杰／翻攝

偷竊

延伸閱讀

影／桃園夫妻不睦常吵架 男竟當街勒脖擄人拖上車遭逮

桃園失智老婦深夜出門閒逛體力透支 員警發現協助返家

桃園六和高中準備糕粽（高中） 為統測、會考生祈福

足球／桃園同德及文華晉級 取得國小世界盃最後門票

相關新聞

109次自強號兩度故障 台鐵：手剎車問題不影響行車安全

台鐵又出包。109次基隆開往彰化的EMU300型自強號，傳出在新竹站和香山站兩度故障。對此，台鐵證實停留軔機（類似手剎車...

高雄娃娃機店遭竊 男子疑運用熱漲冷縮破壞機台玻璃

高雄鳳山區建國路三段上的某間夾娃娃機店今凌晨遭竊，一名男子進入機台店後，疑運用熱漲冷縮原理對機台進行破壞，在取得商品後即...

影／新北警「雲龍系統」發威 男子偷機車不到3小時落網

新北市呂姓男子昨天為前往汐止找莊姓友人，在板橋見一輛機車鑰匙未拔，見獵心喜，偷走該車機車一路經台北市飛奔至汐止，再由莊男...

影／桃園男變裝偷機車行搶 台南警方鷹眼洞悉伎倆逮人

「我變、我變、我變變變…」桃園市39歲吳姓男子因欠債，在走投無路之下在大前天晚間7時武聖夜市大樓內變裝後偷竊機車，伺機鎖...

驚！預拌混泥土車下仁武交流道 疑煞車失靈釀4車追撞

國道10號高雄仁武交流道下今天上午發生一起4車擦撞事故，一輛預拌混泥土車下交流道，疑因煞車失靈追撞前方砂石車，砂石車又波...

影／年輕夫妻駕帆船墾丁浪漫出航　機件突故障驚心求援

一對年輕夫婦昨天駕駛帆船昨天下午從墾丁後壁湖遊艇港出海，6時許在屏東縣恆春鎮潭仔港外距岸約500公尺海域行駛時，因發電機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。