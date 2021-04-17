影／桃園男變裝偷機車行搶 台南警方鷹眼洞悉伎倆逮人

「我變、我變、我變變變…」桃園市39歲吳姓男子因欠債，在走投無路之下在大前天晚間7時武聖夜市大樓內變裝後偷竊機車，伺機鎖定落單女子尋找作案對象行搶得逞，隨後將作案用機車棄置中華北路河堤後，再次變裝開車北上逃逸，台南警方成立專案小組沿線調閱數百支監視器，技高一籌，視破變裝伎倆，昨天下午持拘票北上桃園，將吳逮捕歸案。

台南市警五分局偵查隊長林逸新指出，分局公園派出所本月14日有婦女報案，指在北成路附近遭騎乘機車搶奪背在肩上皮包，內有現金1萬多元、證件、金融卡、手機等物。警方據報後立即成立專案小組偵辦。

經警方調閱過濾路口、店家數百支監視器及分析相關資料，發現身形相似男子，出現在武聖夜市大樓旁，但身上穿著衣物，從案發現場黑色長T恤，變裝改穿紅色短T恤，懷疑嫌犯可能變裝，躲避警方追緝。警方突破盲點後，還原其作案及逃逸路徑，進而掌握嫌犯的身分。