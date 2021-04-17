驚！預拌混泥土車下仁武交流道 疑煞車失靈釀4車追撞

國道10號高雄仁武交流道下今天上午發生一起4車擦撞事故，一輛預拌混泥土車下交流道，疑因煞車失靈追撞前方砂石車，砂石車又波及大貨車、轎車，總共4車撞在一起，一人受傷送醫。警方表示，4車事故發生後交通一度受阻，4人駕駛人均無酒駕，所幸要下交流道，車子速度沒有很快。

上午10點42分，國10東向左營往仁武方向交流道下通報車禍。警方到場發現，李姓男子駕駛的預拌混泥土車從交流道下達平面道路，疑因煞車失靈追撞前方砂石車，之後又推撞前方簡姓男子所駕駛的大貨車，以及黃姓男子駕駛的轎車。