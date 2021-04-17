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又出包！109次自強號兩度故障 台鐵證實手剎車出問題

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109次自強號兩度故障 台鐵：手剎車問題不影響行車安全

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

109次基隆開往彰化的EMU300型自強號，傳出在新竹站和香山站兩度故障。示意圖。圖／台鐵局提供
109次基隆開往彰化的EMU300型自強號，傳出在新竹站和香山站兩度故障。示意圖。圖／台鐵局提供

台鐵又出包。109次基隆開往彰化的EMU300型自強號，傳出在新竹站和香山站兩度故障。對此，台鐵證實停留軔機（類似手剎車）鬆軔不良，把車輪咬死，但開關隔離後即鬆脫，恢復正常行駛，不影響行車安全。

台鐵說，4月17日109次基隆開往彰化EMU300型自強號，上午9時23分晚2分到新竹站，因第8車（EP301）鬆軔不良，經處理後9時49分開車，晚26分，新竹開出後又鬆軔不良，9時57分晚27分到香山站，經處理後，10時06開，晚36分。

對此，台鐵說，是停留軔機問題，該零件類似手煞車，使用於場站或是列車長時間停留，作用是避免溜逸。當手剎車不鬆軔時，就會把車輪咬死，車子硬拉就可能冒煙，不過只要將開關隔離，問題暫時可以解決。車子開回七堵機務段後會做檢查，藉由拆解看哪裡故障。台鐵也強調，司機員煞車都是使用軔缸，缸列車有九個軔缸，行車上不會影響。

台鐵說，EMU300型係為老舊車輛，車齡已逾30年，故障率較高，已列為優先汰換車輛。今年6月新的城際列車來後，將會陸續進行淘汰。

台鐵

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