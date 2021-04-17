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影／年輕夫妻駕帆船墾丁浪漫出航　機件突故障驚心求援

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

一對年輕夫婦昨天駕駛帆船昨天下午從墾丁後壁湖遊艇港出海，6時許在屏東縣恆春鎮潭仔港外距岸約500公尺海域行駛時，因發電機故障失去動力在海上漂流，2人無法排除機械故障，憂心天色漸暗恐有擱淺之虞，下午6時21分向海巡署第8巡防區報案求援，由巡防艇掛纜平安帶回。

海巡署第8巡防區指揮部派遣恆春海巡隊3576巡防艇馳援，巡防艇於下午6時35分抵達潭仔港海域並尋獲失去動力的帆船，經與報案人通聯，船長表示無法立即排除故障，且天色逐漸昏暗，有航安顧慮，請求協助拖帶至後壁湖遊艇港。

恆春海巡隊艇長郭芃杰分隊長現場評估，考量帆船位處近岸且緊臨潭仔港漁港航道，有擱淺及妨礙船筏航行的安全疑慮，依船長請求並簽署拖帶同意書後，晚上7時3分將帆船拖帶返回後壁湖漁港。

恆春海巡隊巡防艇駛抵屏東恆春鎮潭仔港海域尋獲失去動力的帆船，依船長請求並簽署拖帶同意書後平安拖回。記者潘欣中／翻攝
恆春海巡隊巡防艇駛抵屏東恆春鎮潭仔港海域尋獲失去動力的帆船，依船長請求並簽署拖帶同意書後平安拖回。記者潘欣中／翻攝
恆春海巡隊巡防艇駛抵屏東恆春鎮潭仔港海域尋獲失去動力的帆船，依船長請求並簽署拖帶同意書後平安拖回。記者潘欣中／翻攝
恆春海巡隊巡防艇駛抵屏東恆春鎮潭仔港海域尋獲失去動力的帆船，依船長請求並簽署拖帶同意書後平安拖回。記者潘欣中／翻攝

海巡署 恆春 遊艇

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