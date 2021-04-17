影／年輕夫妻駕帆船墾丁浪漫出航　機件突故障驚心求援

一對年輕夫婦昨天駕駛帆船昨天下午從墾丁後壁湖遊艇港出海，6時許在屏東縣恆春鎮潭仔港外距岸約500公尺海域行駛時，因發電機故障失去動力在海上漂流，2人無法排除機械故障，憂心天色漸暗恐有擱淺之虞，下午6時21分向海巡署第8巡防區報案求援，由巡防艇掛纜平安帶回。

海巡署第8巡防區指揮部派遣恆春海巡隊3576巡防艇馳援，巡防艇於下午6時35分抵達潭仔港海域並尋獲失去動力的帆船，經與報案人通聯，船長表示無法立即排除故障，且天色逐漸昏暗，有航安顧慮，請求協助拖帶至後壁湖遊艇港。