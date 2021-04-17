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日本2年後排福島核廢水入海 原能會：不排除擴散至台灣海域

影／假投資真詐財 海山警阻女投資匯款守住血汗錢

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市王姓女子日前在網路上誤信詐騙集團設立的線上投資網站，以為可藉由投資乙太幣發大財，前往板橋區永豐銀行民族分行辦理臨櫃欲匯款40萬元，行員看到匯款金額後，關懷提問發覺有異，主動聯繫海山警分局員警到場勸阻，王女才恍然大悟自己不小心陷入了投資詐騙陷阱，事後感謝行員與員警幫她守住血汗錢。

據了解，王女於4月初在家中上網時，發現一個線上投資網站，號稱可以透過投資熱門貨幣乙太幣賺取高額獲利，王女聯絡上網站客服人員後，以為自己找到了一條發財明路，不疑有她的前往銀行欲將自己多年積蓄投入拚搏翻本。

王女日前臨櫃匯款時，銀行女行員進行關懷提問匯款用途，發現王女疑似遭到詐騙，趕緊通知轄區警方到場協助，海山派出所員警林承毅到場了解後，確定該網站所宣稱的投資行為是詐騙集團慣用手法，這幾天已讓多名無辜的投資人血汗錢有去無回，便苦勸王女千萬不要上當。

王女這才才驚覺自己已經被詐騙集團畫好的投資美夢給騙了，也非常感謝警方與行員的熱心勸阻，讓自己沒有成為詐騙案的被害人。

海山警分局分局長李忠萍呼籲，「假投資」是總財損最高的詐騙手法，詐騙集團常在網路上以IG、Line、FB等，向被害人搭訕聊天問候，接著慫恿投資，並宣稱保證獲利、穩賺不賠來誘騙，如虛擬貨幣、境外博弈、運彩網站投注等，陸續匯款投資，等到想領回獲利時，歹徒就關閉網站無法聯絡，警方呼籲民眾一定要謹慎理財，對於來路不明的投資管道切記一定要提高警覺。

新北市王姓女子日前在網路上誤信詐騙集團設立的線上投資網站，以為可藉由投資乙太幣發大財，員警及行員聯手勸阻，保住女子血汗錢。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓女子日前在網路上誤信詐騙集團設立的線上投資網站，以為可藉由投資乙太幣發大財，員警及行員聯手勸阻，保住女子血汗錢。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓女子日前在網路上誤信詐騙集團設立的線上投資網站，以為可藉由投資乙太幣發大財，海山派出所員警林承毅及銀行行員聯手勸阻，保住女子血汗錢。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓女子日前在網路上誤信詐騙集團設立的線上投資網站，以為可藉由投資乙太幣發大財，海山派出所員警林承毅及銀行行員聯手勸阻，保住女子血汗錢。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 虛擬貨幣

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