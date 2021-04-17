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影／桃園夫妻不睦常吵架 男竟當街勒脖擄人拖上車遭逮
桃園市一男子昨因夫妻吵架，竟勒著妻子脖子強行拖上車駛向山區，光天化日之下擄人，鄰居看到趕緊報案，警方獲報後在男子停等紅燈時將他攔下並救出受害人，妻子獲救後控吿丈夫傷害、恐嚇、妨害自由，全案已移送桃園地檢署偵辦中。
警方調查，彭姓男子（57歲）平時就跟妻子（38歲）感情不睦、互有猜忌，昨日12時許起爭執後，彭男盛怒之下竟勒住妻子脖子，將她一路拖行上自家轎車，發動後逕朝龜山方向行駛。
彭男光天化日下公然擄人，鄰居目睹誇張行徑馬上報警，轄區中路派出所獲報立即出動追緝。
員警在三民路上發現彭男車輛後，一路緊跟，趁彭停等紅燈困在車陣中，由外側車道切入內側擋住去路，後方支援警力隨後跟上包夾，並將彭從車內拉出、壓制在分隔島上，而驚魂未定的妻子則在陪同下帶離現場。
警方調查，彭男平時就有情緒不穩的問題，彭妻在獲救後表示將以傷害、恐嚇、妨害自由等罪名提吿，全案移送桃園地檢署偵辦。
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