89歲老翁走失家屬PO網協尋 警憑「身型」在街頭認出

89歲徐姓老翁走失，家屬在臉書發文請網友協尋，恰巧當日甫上班的警員有看到這一則發文的照片，在重劃區發現徐，當下一眼便認出這就是臉書社團在協尋的老翁，於是警方趕緊通知家屬至本所辦理撤尋並將徐翁帶返家休息。圖／警方提供

89歲徐姓老翁走失，家屬在臉書發文請網友協尋，恰巧當日甫上班的警員有看到這一則發文的照片，在重劃區發現徐，當下一眼便認出這就是臉書社團在協尋的老翁，於是警方趕緊通知家屬至本所辦理撤尋並將徐翁帶返家休息。

4月12日22時39分，台中市警五分局松安所警員陳玉明及龔財信巡邏時接獲派遣，在重劃區內敦富一街有一名老人體力不支需要警方協助，警方到場後，警員陳玉明定睛一看驚呼這不是臉書社團裡面發文所尋找的老翁嗎？

經警方瞭解，走失的徐姓老翁(89歲)患有失智症，平時與渠子居住於北屯區瀋陽路上，12日上午家屬發現徐翁逕自離家未歸，家屬遍尋未果後至派出所報案，後續也在臉書社團發文尋求臉書社團網友一起協助尋找。

恰巧當日甫上班的警員陳玉明細心，有看到這一則發文的照片，所以當下一眼便認出這就是臉書社團在協尋的老翁，於是警方趕緊通知家屬至本所辦理撤尋並將徐翁帶返家休息。

松安派出所所長張勝記表示，徐姓老翁步行所到之路段係位於重劃區內，深夜時鮮少有人車往來，幸好遇有熱心民眾通報警方，加上同仁細心注意社團臉書上有關本轄的大小事，才能一眼認出老翁，使徐姓老翁最後能平安返家。