以為愛情來了！7旬翁欲匯3千美金 超商女店員機警阻詐

翁姓老翁（右）向超商女店員詢問如何轉帳，女店員機警通知警方，成功阻止詐騙案。記者吳淑玲／翻攝

台南市白河區72歲詹姓老翁日前在網路上認識「越南女子」，以為愛情降臨，該女子以通訊軟體LINE對話向詹姓老翁噓寒問暖，日前向老翁誆稱需錢孔急，要求老翁立即匯款3000元美金至指定帳戶內，老翁急忙跑至統一超商要匯款救急，卻因不諳金融機檯之ATM匯款操作，轉向超商店員求助。機警之陳姓女店員察覺有異，先安撫詹姓老翁情緒，並暗中急忙報警，在白河派出所警員林哲弘立即趕至現場，並與陳姓店員取得老翁信任後，其提交與網友之LINE對話紀錄查看，發現老翁果真是中了假交友之詐騙手法，經多方解說才讓被害人恍然大悟，也保住了新臺幣8萬6000多元之積蓄。

警方説，難能可貴的是陳姓女店員平日積極參與白河分局阻詐工作，從分局的「金融機構、超商阻詐群組」中注意最新詐騙手法來隨時關懷注意到店顧客。去年6月份也積極主動察覺1名購買2萬元遊戲點數的婦人遭詐騙，立即通報警方到場阻詐成功並獲表揚。

白河警分局長陳明宏得知陳姓店員2度成功阻詐，親自到場感謝並頒贈獎勵金，對機警店員主動關懷提問來守護民眾財產，也正是「金(金融機構)超(超商)警(警察機關) 阻詐三層封鎖線」之最佳體現。