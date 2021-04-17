陸軍中尉竟是偽造證件詐財高手 妻與同袍及車商均受害

陸軍李姓中尉因負債累累，向銀行貸款以妻子為保證人，妻催促他還款，李偽造銀行匯款取信妻；李並偽造銀行匯款向退伍同袍詐取蓮霧；李又購買轎車、冷氣，以撿到黃姓中士班長的證件作為連帶保證人，向車行及其他公司貸款，法官認定他共犯11罪，其中3罪為偽造有價證券判刑3年10月；另外偽造文書、詐欺、侵占等6罪判刑1年，可易科罰金；另外侵占遺失物罪，判處罰金新台幣1萬元。可上訴二審。

判決書指出，李男原是職業軍人，在陸軍擔任中尉排長（2019年11月11日停役），他與劉女2015年間結婚，後於2019年離婚，婚姻期間生有1子。李於2018年10月間與劉女分居，劉女不滿李向銀行貸款1120萬元，以她為保證人，催促李還款。

李無法即時清償，2018年12月間，偽造銀行匯款金額700萬元的匯款書，以LINE通訊軟體傳送給李的胞姐李女，告知已經償還貸款，再由李女傳送給劉女，要劉女放心。

李與劉女分居徵，由李女保管兒子的健保卡，李卻於2019年2月11日，至衛生福利部中央健康保險署中區業務組，向承辦人表示兒子的健保卡遺失而申請補發，承辦員信以為真補發健保卡，損害衛生福利部中央健康保險署對於全民健康保險卡管理的正確性。

2016年間，李在屏東縣萬巒鄉萬金營區，拾獲已退伍鄭男的身分證、健康保險卡，侵占這些證件，再於2019年2月間，向住在屏東縣枋竂鄉的鄭男訂購價值4750元蓮霧，偽違銀行匯款書給鄭，借此取信於鄭。

2019年初，李在台南市白河區之陸軍部隊訓練南區聯合測考中心營舍內，撿到黃姓中士班長的身分證、汽車駕照，予以侵占入己。先以自己名義向匯豐汽車股份有限公司申請40萬元貸款，以便向車商即慶華南汽車有限公司購買自小客車，李在保證人資料偽造黃的印文及署名，貸得40萬元。

李又以自己名義向合迪股份有限公司申請60萬元之貸款，用以向慶華南汽車有限公司購買自用小客車，並將黃的身分證字號、住所提供給合迪股份有限公司，使合迪股份有限公司將黃的個人資料登載在「債權讓與同意書」，使合迪股份有限公司誤認黃可連帶清償債務，遂於2019年3月5日核撥 60萬給慶華南汽車有限公司，足以生損害於合迪股份有限公司、黃。