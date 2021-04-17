聽新聞
test
0:00 / 0:00

網傳越南模特兒豔名遠播 高雄警掃SPA養生館

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市三民區九如二路上某間SPA養生會館，因店內一名網傳前職業是模特兒、且擁有明星臉蛋的小姐而豔名遠播，轄區警方集結警力大力掃黃，在本月1日時持搜索票進入店內，當場逮捕17名涉案人，警詢後，依妨害風化、妨害風俗、就業服務法、入出國及移民法移送法辦、移民署偵處。

據了解，高雄市警察局三民一分局上個月接獲檢舉，指九如二路上某家養生會館，今年2月開幕營運，且雇用外籍女子從事性交易，經分局幹員探訪屬實後，報請地檢署聲請搜索票，於本月1日執行取締。

警方趁業者不備衝入店內，當場查獲3名店員、5名男客、9名小姐。其中有6名小姐是去年底，由不同縣市雇主以監護工名義申請來台，在入境1個月左右，即逃離雇主身邊，由移民署發布協尋的越南籍外勞；另外3名已取得本國身分證。

這間SPA養生會館因店內有名去年12月以看護工名義入境的服務小姐，編號「77號」，網傳前職業是擔任模特兒，更被人稱讚擁有明星臉蛋，在網路掀起熱烈討論，要與她尋歡的顧客大排長龍，屢屢要事先「掛號」，在豔名遠播的同時也被警方盯上。

另外，養生館業者為躲避警方查緝，特別改裝店內頂樓空間作為密室，方便讓小姐在警方到場臨檢或查緝時躲避，但業者仍難逃查緝，警方順利將小姐與顧客一網打盡。

高雄市三民區九如二路上某間SPA養生會館，因店內一名網傳前職業是模特兒、且擁有明星臉蛋的小姐而豔名遠播，在本月1日被警方查獲。記者邱奕能／翻攝
高雄市三民區九如二路上某間SPA養生會館，因店內一名網傳前職業是模特兒、且擁有明星臉蛋的小姐而豔名遠播，在本月1日被警方查獲。記者邱奕能／翻攝

移民署 模特兒 高雄市

延伸閱讀

高雄加盟展一連三天登場 微型無人商店詢問度高

越南研擬疫苗護照 持有者集中與自主隔離7+7

柬埔寨疫情持續升溫 首都金邊封城14天

富邦越南ETF 19日上市 投資越南新管道

相關新聞

王定宇台南服務處遭潑漆 警方找到嘉義男子但否認犯案

民進黨籍立委王定宇台南東區、歸仁區服務處昨天凌晨陸續遭人潑漆，並在鐵捲門噴上「X人妻很爽嗎、可惡」，全案是否與租屋同居案...

路邊餵貓被阻止！世新中文系教授挨揍 送三總治療

蔡姓男子今天傍晚在住處附近餵貓，遭鄰近住戶制止，雙方發生口角爭執，一名男學生見狀力挺蔡男，住戶則叫來弟弟助陣，未料雙方爆...

網傳越南模特兒豔名遠播 高雄警掃SPA養生館

高雄市三民區九如二路上某間SPA養生會館，因店內一名網傳前職業是模特兒、且擁有明星臉蛋的小姐而豔名遠播，轄區警方集結警力...

承租套房滿是空酒瓶...檳榔西施赤裸暴斃床上 警方疑酗酒死亡

在嘉義縣民雄鄉頂崙村某大樓承租套房，獨居的51歲鍾姓檳榔西施，昨天上午被房東發現赤裸陳屍倒在床上，身上無外傷，房間也無遭...

南港婦人遭騙300萬 3名19歲車手收押禁見

有詐騙集團上月初冒充假檢警行騙台北市南港區66歲周姓婦人共300萬元，周婦匯款後被家人發現報警，警方事後逮捕2名車手，均...

影／首次使用滅火彈！魚池尖山森林火災傍晚全部撲滅

魚池尖山森林火災，經陸空多日聯合齊力撲滅下，南投林管處宣布今天下午5點終於完全撲滅，林火延燒面積約12.76公頃，其中竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。