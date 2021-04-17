網傳越南模特兒豔名遠播 高雄警掃SPA養生館

高雄市三民區九如二路上某間SPA養生會館，因店內一名網傳前職業是模特兒、且擁有明星臉蛋的小姐而豔名遠播，轄區警方集結警力大力掃黃，在本月1日時持搜索票進入店內，當場逮捕17名涉案人，警詢後，依妨害風化、妨害風俗、就業服務法、入出國及移民法移送法辦、移民署偵處。

據了解，高雄市警察局三民一分局上個月接獲檢舉，指九如二路上某家養生會館，今年2月開幕營運，且雇用外籍女子從事性交易，經分局幹員探訪屬實後，報請地檢署聲請搜索票，於本月1日執行取締。

警方趁業者不備衝入店內，當場查獲3名店員、5名男客、9名小姐。其中有6名小姐是去年底，由不同縣市雇主以監護工名義申請來台，在入境1個月左右，即逃離雇主身邊，由移民署發布協尋的越南籍外勞；另外3名已取得本國身分證。

這間SPA養生會館因店內有名去年12月以看護工名義入境的服務小姐，編號「77號」，網傳前職業是擔任模特兒，更被人稱讚擁有明星臉蛋，在網路掀起熱烈討論，要與她尋歡的顧客大排長龍，屢屢要事先「掛號」，在豔名遠播的同時也被警方盯上。