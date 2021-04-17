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王定宇台南服務處遭潑漆 警方找到嘉義男子但否認犯案

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

民進黨籍立委王定宇台南東區、歸仁區服務處昨天凌晨陸續遭人潑漆，並在鐵捲門噴上「X人妻很爽嗎、可惡」，全案是否與租屋同居案有關，引起議論，台南警方以車追人，晚間找到一名家住嘉義的男子，隨後也通知他分居的妻子出面，他坦承車子是妻子名下所有，車子是他開的，否認涉案外，對相關細節保持緘默，但因王定宇不提告，最後仍讓男子離開。

警方表示，立委王定宇在東區跟歸仁兩處服務處，昨天凌晨遭人潑漆，從周邊監視器拍下作案車輛相同，研判是同一人所為。

警方晚間找到一名家住嘉義的男子，據了解，該男子是名獸醫師，與妻子感情不睦，兩人分居中，妻子則住在歸仁娘家，看似與王定宇認識，是否因此有所誤解，警方表示，當事人否認犯案，相關事證仍待進一步釐清。

台南警方以車追人，晚間找到一名家住嘉義的男子，晚間找到一名家住嘉義的男子，隨後也通知他分居的妻子出面，當事人否認犯案。記者邵心杰／攝影
台南警方以車追人，晚間找到一名家住嘉義的男子，晚間找到一名家住嘉義的男子，隨後也通知他分居的妻子出面，當事人否認犯案。記者邵心杰／攝影

王定宇 獸醫師 嘉義

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