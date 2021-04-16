承租套房滿是空酒瓶...檳榔西施赤裸暴斃床上 警方疑酗酒死亡

鍾姓檳榔西施昨天赤裸暴斃民雄鄉承租套房，房間到處空酒瓶，檢警疑酗酒死亡。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

在嘉義縣民雄鄉頂崙村某大樓承租套房，獨居的51歲鍾姓檳榔西施，昨天上午被房東發現赤裸陳屍倒在床上，身上無外傷，房間也無遭外人闖入痕跡，床底下到處是高梁酒空瓶，檢警今天相驗疑長期酗酒暴斃，將通知家人擇期解剖，查明死因。

警方說，戶籍在南投縣的鍾姓女子賣檳榔，在民雄鄉頂崙村承租套房，昨天上午8點多，被發現全裸陳屍，身上無外傷，員警到場發現女子床下都是酒瓶，大多是38度高梁酒瓶，未發現有打鬥痕跡，調閱監視器，傳訊房東，出事前，未發現有外人到房間。

警方通知南投哥哥到場，表示很久未與妹妹聯絡，鍾女獨自租屋民雄，日前女房東到租屋處關心，見她裸身在房間走動，覺得不好意思；昨天上午再到租處，叫門許久未見鍾女應門，拿鑰匙打開房門，驚見鍾女赤裸在床上，馬上向警方報警。

警方表示，鍾女長期在外租屋，床底下有大量喝完的酒瓶，過去也有酒駕車禍紀錄，報請檢察官帶法警相驗，通知家人擇期解剖查明死因。

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