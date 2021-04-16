聽新聞
test
0:00 / 0:00
南港婦人遭騙300萬 3名19歲車手收押禁見
有詐騙集團上月初冒充假檢警行騙台北市南港區66歲周姓婦人共300萬元，周婦匯款後被家人發現報警，警方事後逮捕2名車手，均已遭法院羈押，前天又循線逮1車手，詢後依詐欺罪嫌送辦，士林地檢署同樣聲押獲准，全案仍在偵辦。
周婦當時是遭詐騙集團謊稱中華電信業者，假意詢問她近期是否申裝新門號；周婦表示「沒有」，詐騙集團接連向她騙稱帳戶遭人盜用、銀行帳戶已被監控。
詐騙集團在電話中轉接電話，再假冒假察官行騙，誘導周婦共3次、半個月內到銀行提款共300萬現金交給車手，經周婦家人得知此事才報案。
警方調閱監視器供周婦指認車手，再沿線擴大調閱監視器，發現車手手臂有「半甲刺青」特徵，循線追查上月26日在西門町一帶逮捕19歲吳姓車手、19歲黃姓男子。
警方再鎖定19歲胡姓車手，本月14日持搜索票、拘票前往胡的住家逮人，胡否認犯案；不過警方根據現場事證認為罪證確鑿，詢後將胡依詐欺罪嫌送辦，士林地檢署聲押獲准。
警方強調，檢警調等司法機關不會使用電話辦案，也不會要求監管帳戶、面交、轉帳匯款，若有可疑詐騙電話，民眾務必撥打165反詐騙專線查證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言