南港婦人遭騙300萬 3名19歲車手收押禁見

有詐騙集團上月初冒充假檢警行騙台北市南港區66歲周姓婦人共300萬元，周婦匯款後被家人發現報警，警方事後逮捕2名車手，均已遭法院羈押，前天又循線逮1車手，詢後依詐欺罪嫌送辦，士林地檢署同樣聲押獲准，全案仍在偵辦。

周婦當時是遭詐騙集團謊稱中華電信業者，假意詢問她近期是否申裝新門號；周婦表示「沒有」，詐騙集團接連向她騙稱帳戶遭人盜用、銀行帳戶已被監控。

詐騙集團在電話中轉接電話，再假冒假察官行騙，誘導周婦共3次、半個月內到銀行提款共300萬現金交給車手，經周婦家人得知此事才報案。

警方調閱監視器供周婦指認車手，再沿線擴大調閱監視器，發現車手手臂有「半甲刺青」特徵，循線追查上月26日在西門町一帶逮捕19歲吳姓車手、19歲黃姓男子。

警方再鎖定19歲胡姓車手，本月14日持搜索票、拘票前往胡的住家逮人，胡否認犯案；不過警方根據現場事證認為罪證確鑿，詢後將胡依詐欺罪嫌送辦，士林地檢署聲押獲准。