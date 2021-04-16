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南港婦人遭騙300萬 3名19歲車手收押禁見

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

詐騙集團上月初冒充假檢警行騙台北市南港區66歲周姓婦人共300萬元，周婦匯款後被家人發現報警，警方事後逮捕2名車手，均已遭法院羈押，前天又循線逮1車手，詢後依詐欺罪嫌送辦，士林地檢署同樣聲押獲准，全案仍在偵辦。

周婦當時是遭詐騙集團謊稱中華電信業者，假意詢問她近期是否申裝新門號；周婦表示「沒有」，詐騙集團接連向她騙稱帳戶遭人盜用、銀行帳戶已被監控。

詐騙集團在電話中轉接電話，再假冒假察官行騙，誘導周婦共3次、半個月內到銀行提款共300萬現金交給車手，經周婦家人得知此事才報案。

警方調閱監視器供周婦指認車手，再沿線擴大調閱監視器，發現車手手臂有「半甲刺青」特徵，循線追查上月26日在西門町一帶逮捕19歲吳姓車手、19歲黃姓男子。

警方再鎖定19歲胡姓車手，本月14日持搜索票、拘票前往胡的住家逮人，胡否認犯案；不過警方根據現場事證認為罪證確鑿，詢後將胡依詐欺罪嫌送辦，士林地檢署聲押獲准。

警方強調，檢警調等司法機關不會使用電話辦案，也不會要求監管帳戶、面交、轉帳匯款，若有可疑詐騙電話，民眾務必撥打165反詐騙專線查證。

北市南港區66歲周姓婦人上月遭詐團騙走300萬元，警方已逮補3名車手，全案仍在偵辦。記者翁至成／翻攝
北市南港區66歲周姓婦人上月遭詐團騙走300萬元，警方已逮補3名車手，全案仍在偵辦。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 車手 監視器

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