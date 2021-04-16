影／首次使用滅火彈！魚池尖山森林火災傍晚全部撲滅

魚池尖山森林火災，經陸空多日聯合齊力撲滅下，南投林管處宣布今天下午5點終於完全撲滅，林火延燒面積約12.76公頃，其中竹木被害面積約2.8公頃，為了加速撲滅林火，處長李政賢指出，這次也首度試用滅火彈，以大量滅火乾粉撲滅較難處理的中空木悶燒。

南投林管處處長李政賢指出，發生在12日下午魚池國中旁的森林火災，林管處在空勤總隊、陸軍航空特戰指揮部、保七總隊、南投縣政府消防局及警察局等單位日以繼夜的撲救下，總共投入346人次，開闢防火線1997公尺，黑鷹直升機投水96架次及CH-47投水36架次進行空中灑水，傍晚終於完全熄滅。

南投林管處表示，起火地點位於魚池國中旁，火場內林相為雜木、竹林及杉木，火災型態包括地表火、樹冠火及團火，因為植被及燃料型態累積甚多，火勢一發不可收拾。

這次被害區域環境種類較為多樣，為撲滅林火，林管處這次也首度試用滅火彈，利用滅火彈產生大量滅火乾粉，藉此撲滅較難處理的中空木悶燒問題，終於在今天下午5點完全撲滅全部林火餘燼，評估火勢現場後，南投林管處將進行細部調查後，邀請魚池鄕公所、承租人、林試所等討論，作為未來規畫復育造林方式。