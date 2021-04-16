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雲林2車相撞車體嚴重受損 2駕駛命大僅輕傷

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣西螺鎮福來路和光復西路口，今天下午發生一輛計程車與另一輛自小客車相撞事故，前者車頭毀損、後者車體則因被攔腰撞擊而嚴重受損、車窗玻璃破碎，許姓計程車司機未受傷，自小客車廖姓駕駛僅受輕傷，由救護車送醫治療。警方初步調查表示雙方均未酒駕，相關肇事責任有待進一步釐清。

從高鐵雲林站載客至西螺鎮的許姓計程車司機說，當時他從福來路往南行駛，經過光復西路時未見路口紅綠燈亮燈警示，但此時自小客車也已疾駛到該路口，雙方驚見對方時都來不及煞車才會釀禍。

許男表示，由於緊急煞車，加上當下下意識閃避，導致計程車從車道上衝到左側人行道，撞到一旁民宅及盆栽後才卡住停下，幸好人沒事，僅雙腳疼痛，現場處理完畢後即自行就醫。

而廖姓駕駛因被計程車攔腰撞上，且撞擊力道猛烈，致使車體嚴重凹陷，右側車窗玻璃全部碎裂，車損樣貌令人怵目驚心，不過所幸駕駛也只有輕傷，當場由救護人員協助送往雲林基督教醫院治療。

駕駛稱疑是因該路口紅綠燈故障，造成雙方車輛未能獲得即時警示，才會在未減速下發生碰撞。不過詳細肇事原因及責任，仍有待警方調閱車輛行車記錄器釐清。

雲林縣西螺鎮福來路和光復西路口今天下午發生一輛計程車與另一輛自小客車相撞事故，雙方疑因路口紅綠燈故障未亮燈才會釀禍。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣西螺鎮福來路和光復西路口今天下午發生一輛計程車與另一輛自小客車相撞事故，雙方疑因路口紅綠燈故障未亮燈才會釀禍。記者陳苡葳／翻攝

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