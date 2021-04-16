雲林2車相撞車體嚴重受損 2駕駛命大僅輕傷

雲林縣西螺鎮福來路和光復西路口，今天下午發生一輛計程車與另一輛自小客車相撞事故，前者車頭毀損、後者車體則因被攔腰撞擊而嚴重受損、車窗玻璃破碎，許姓計程車司機未受傷，自小客車廖姓駕駛僅受輕傷，由救護車送醫治療。警方初步調查表示雙方均未酒駕，相關肇事責任有待進一步釐清。

從高鐵雲林站載客至西螺鎮的許姓計程車司機說，當時他從福來路往南行駛，經過光復西路時未見路口紅綠燈亮燈警示，但此時自小客車也已疾駛到該路口，雙方驚見對方時都來不及煞車才會釀禍。

許男表示，由於緊急煞車，加上當下下意識閃避，導致計程車從車道上衝到左側人行道，撞到一旁民宅及盆栽後才卡住停下，幸好人沒事，僅雙腳疼痛，現場處理完畢後即自行就醫。

而廖姓駕駛因被計程車攔腰撞上，且撞擊力道猛烈，致使車體嚴重凹陷，右側車窗玻璃全部碎裂，車損樣貌令人怵目驚心，不過所幸駕駛也只有輕傷，當場由救護人員協助送往雲林基督教醫院治療。