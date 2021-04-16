講義氣圍觀鬥毆現場GG 少年被警找上浪子回頭

高雄少年阿成（化名）在外租屋，又交友不慎，在一次聚眾鬥毆現場圍觀，被警方帶回依少年事件處理法、刑法妨害秩序罪嫌送辦；也因阿成久未返家，絲毫不知開庭日期，遭高雄少年及家是法院發布協尋，後經高雄市警局少年警察隊找到後，他浪子回頭，坦然面對過去錯誤。

據了解，阿成自幼父母離異，交由父親監護照顧，他升上國中因青春期叛逆，誤交損友，時而輟學、逃家；阿成上高職後，與父親間的關係更是緊張，父親又常在外工作，無暇照料家中5名子女，父子感情每況愈下。

不久後，阿成即到外租屋，平時靠打零工維生。但也因少了父親管教，生活中無人訴說心事，阿成受到同儕影響，在一次聚眾鬥毆現場旁圍觀助勢，被警方查獲，依少年事件處理法、刑法妨害秩序罪送高雄少家法院審理，但他又未到，法院發布協尋。

阿成因是少年隊列冊輔導監督的曝險少年，也被少家法院裁定訓誡併假日輔導，少年隊早有掌握阿成動向，經分析研判他的出沒相關地點後，在本月12日順利找到他。

阿成表示，當時因為講義氣而陪同友人前往集體鬥毆現場圍觀、吆喝，但不清楚這樣的行為是違法，現為警方查獲後，將坦然面對過去自己所鑄成的錯誤，也願意接受法律的制裁，期許自己有一個新的未來。

少年隊長王春生表示，協尋少年不僅為社會問題，也易生少年犯罪及被害問題，將持續督促所屬加強少年協尋勤務。為人父母者也應多關心子女及交友狀況，適時拉近與青少年孩子間距離，被免因故疏遠，讓孩子離家出走或誤入歧途。