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叔姪駕耕耘機斜坡失控 跳車逃生一人不幸身亡

聯合報 / 記者楊湛華曾健祐／桃園即時報導

桃園市吳姓男子昨駕駛1輛耕耘機從事農務，途中疑似因坡度陡峭，整輛機具失控衝入水溝，吳和叔叔同時跳車，自己卻不慎落入溝中，頭、胸墜地重創，緊急送醫搶救後仍不治，警方獲報已報請檢方相驗，詳細死因有待釐清。

吳男（59歲）昨日上午10點多與叔叔駕駛耕耘機，在龜山區風尾街一處農田耕作時，疑似因行經斜坡、重心不穩，耕耘機失控衝向水溝，2人因擔心墜溝，隨即跳車逃生，耕耘機應聲落入溝中，然吳男不慎落入溝中，疑似頭、胸墜地受重創，一旁受輕傷的叔叔見狀，立即撥打119。

救護人員獲報到場，立刻將吳男送往林口長庚醫院，然經搶救仍不治身亡。警方初步調查，現場並無外力介入的跡象，研判是意外一場，詳細死因已報請檢方相驗釐清。

耕耘機疑似行經斜坡失控，墜入溝中，吳姓駕駛不幸身亡。記者楊湛華／翻攝
耕耘機疑似行經斜坡失控，墜入溝中，吳姓駕駛不幸身亡。記者楊湛華／翻攝

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