叔姪駕耕耘機斜坡失控 跳車逃生一人不幸身亡

桃園市吳姓男子昨駕駛1輛耕耘機從事農務，途中疑似因坡度陡峭，整輛機具失控衝入水溝，吳和叔叔同時跳車，自己卻不慎落入溝中，頭、胸墜地重創，緊急送醫搶救後仍不治，警方獲報已報請檢方相驗，詳細死因有待釐清。

吳男（59歲）昨日上午10點多與叔叔駕駛耕耘機，在龜山區風尾街一處農田耕作時，疑似因行經斜坡、重心不穩，耕耘機失控衝向水溝，2人因擔心墜溝，隨即跳車逃生，耕耘機應聲落入溝中，然吳男不慎落入溝中，疑似頭、胸墜地受重創，一旁受輕傷的叔叔見狀，立即撥打119。