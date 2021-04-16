聽新聞
test
0:00 / 0:00
叔姪駕耕耘機斜坡失控 跳車逃生一人不幸身亡
桃園市吳姓男子昨駕駛1輛耕耘機從事農務，途中疑似因坡度陡峭，整輛機具失控衝入水溝，吳和叔叔同時跳車，自己卻不慎落入溝中，頭、胸墜地重創，緊急送醫搶救後仍不治，警方獲報已報請檢方相驗，詳細死因有待釐清。
吳男（59歲）昨日上午10點多與叔叔駕駛耕耘機，在龜山區風尾街一處農田耕作時，疑似因行經斜坡、重心不穩，耕耘機失控衝向水溝，2人因擔心墜溝，隨即跳車逃生，耕耘機應聲落入溝中，然吳男不慎落入溝中，疑似頭、胸墜地受重創，一旁受輕傷的叔叔見狀，立即撥打119。
救護人員獲報到場，立刻將吳男送往林口長庚醫院，然經搶救仍不治身亡。警方初步調查，現場並無外力介入的跡象，研判是意外一場，詳細死因已報請檢方相驗釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言