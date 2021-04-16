機車交給14歲少女騎致死 21歲男住院稱頭暈、不溝楚

就讀國中的14歲鄭姓少女，今天凌晨騎網友張男的機車，載張男夜遊新社區中興嶺，回程時行經東山路彎道，疑未注意車前狀況撞上左轉指示桿，鄭傷重不治死亡，張則受傷住院，警詢問時，張說「頭暈，不清楚、不知道」，檢察官相驗少女遺體後，由家屬領回處理後事，檢察官指示警方調查為何是少女騎機車，以釐清相關刑責。

警方說，今天凌晨鄭姓少女等7、8人，分騎5輛機車至新社區中興嶺夜遊，由鄭姓少女載著21歲的張男，回程時鄭騎機車沿東山路二段1巷8弄由清水巷往東山路二段(北往南)方向直行，行經東山路二段1巷時，該處為彎道，鄭不慎自撞路旁左轉指示桿，猛烈的撞擊致反光鏡和指示牌折斷，更造成少女和男子噴飛。

經同行友人報警，送慈濟醫院急救，少女因傷勢嚴重，今天上午9時宣告不治，張男四肢擦傷、頭暈。台中市警五分局初步研判肇事原因為未注意車前狀況。警方下午至醫院詢問住院的張男，他對於為何會將機車交由少女駕駛等相關疑點，皆稱「頭暈，不知道、不清楚」。

警方報請台中地檢署相驗，檢察官下午率法醫前往殯儀館驗屍，少女的媽媽說女兒今天凌晨1時外出，慘遭不幸，她相當痛心，要求檢察官針對為何是女兒騎機車載張男，而不是張男騎機車載女兒等疑點，深入調查。