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影／外送員騎車依導航不慎跌入樹叢 4警合力抬回路面

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一名女外送員昨晚依導航指示騎機車送餐，不料行經苗栗縣竹南鎮公義路一家早餐店附近時，卻將車子騎進小路並跌落路邊的雜草樹叢中，機車受困進退不得，竹南警分局大同派出所員警接獲報案，動員了4名男性警力，終於將機車「抬回」路面，意外發生時女外送員幸好未受傷，竹南警分局呼籲駕駛人駕駛或騎乘車輛切勿操作電子裝置，使用導航行車建議設定最佳路徑，對陌生道路，避免設定最短路徑，以免造成危險。

竹南警分局大同派出所所長房國雄、警員陳宥嘉昨晚7點巡邏途中接獲報案，竹南鎮公義路早餐店旁的樹叢堆有一名騎士受困其中，兩名員警 接獲通報立即前往查看，發現為是一名外送員騎車誤入樹叢，但難以自行脫困，於是向警方報案求助。

這名兼職的外送人員，外送雞排、飲料等食物，一路依照導航指示騎車，不料騎進田間小路，還不慎跌落約2公尺深的駁坎草叢內，員警接獲報案，出動了4名男警，費了一番力氣終於將外送員的機車抬回路面，幸好女外送員並沒有受傷。

一名女外送員昨晚依導航指示騎機車送餐，不料在苗栗縣竹南鎮公義路卻將車子騎進小路並跌落路邊雜草樹叢中。圖／竹南警分局提供
一名女外送員昨晚依導航指示騎機車送餐，不料在苗栗縣竹南鎮公義路卻將車子騎進小路並跌落路邊雜草樹叢中。圖／竹南警分局提供

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