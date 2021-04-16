影／外送員騎車依導航不慎跌入樹叢 4警合力抬回路面

一名女外送員昨晚依導航指示騎機車送餐，不料行經苗栗縣竹南鎮公義路一家早餐店附近時，卻將車子騎進小路並跌落路邊的雜草樹叢中，機車受困進退不得，竹南警分局大同派出所員警接獲報案，動員了4名男性警力，終於將機車「抬回」路面，意外發生時女外送員幸好未受傷，竹南警分局呼籲駕駛人駕駛或騎乘車輛切勿操作電子裝置，使用導航行車建議設定最佳路徑，對陌生道路，避免設定最短路徑，以免造成危險。

竹南警分局大同派出所所長房國雄、警員陳宥嘉昨晚7點巡邏途中接獲報案，竹南鎮公義路早餐店旁的樹叢堆有一名騎士受困其中，兩名員警 接獲通報立即前往查看，發現為是一名外送員騎車誤入樹叢，但難以自行脫困，於是向警方報案求助。