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專偷無人洗車場、洗衣店兌幣機 新竹市竊盜通緝犯落網

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市區4月以來發生多起洗車場、洗衣店遭竊案件，犯嫌鎖定無人看管的店家，用徒手或是工具破壞店內兌幣機及投幣機，並拿光機台內現金揚長而去，至少6間店家受害，警方透過監視器追查，發現犯嫌是28歲陳姓通緝犯，近日到他家逮人，偷來的9萬5千元已全數花光，將陳姓男子依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

新竹市多家投幣式洗車場、洗衣店與娃娃店受害，場內的兌幣機及投幣機不是被拆掉就是被破壞拿走現金，警方獲報後調閱監視器清查，發現都是同1名男子所為，男子手法熟練，徒手將掛在牆面的兌幣機一把扯下，還扯掉電線爆出火花，15秒鐘就得手。

新竹市第二警分局指出，涉案男子為28歲的陳姓男子，為竊盜通緝犯，4月份先是偷他人的機車車牌掛上自己的機車，隨即騎車到處犯案，10幾天來就偷了至少6家店，因機台多為百元大鈔，積少成多，得手近9萬5千元，全案依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

警方也呼籲市民應提高警覺，注意周邊可疑人、事、物，如有發現犯罪情事，請立即向警方報案，共同創造安全無虞的生活環境。

新竹市區4月以來發生多起洗車場、洗衣店遭竊案件，犯嫌鎖定無人看管的店家，用徒手或是工具破壞店內兌幣機及投幣機，並拿光機台內現金揚長而去。記者張裕珍／翻攝
新竹市區4月以來發生多起洗車場、洗衣店遭竊案件，犯嫌鎖定無人看管的店家，用徒手或是工具破壞店內兌幣機及投幣機，並拿光機台內現金揚長而去。記者張裕珍／翻攝
新竹市區4月以來發生多起洗車場、洗衣店遭竊案件，犯嫌鎖定無人看管的店家，用徒手或是工具破壞店內兌幣機及投幣機，並拿光機台內現金揚長而去。記者張裕珍／翻攝
新竹市區4月以來發生多起洗車場、洗衣店遭竊案件，犯嫌鎖定無人看管的店家，用徒手或是工具破壞店內兌幣機及投幣機，並拿光機台內現金揚長而去。記者張裕珍／翻攝

新竹 竊盜 監視器

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