恆春員警休假扮檢舉人被毆 「休假正義哥」作法引熱議

屏東縣恆春鎮區的中正路汽機車違停多，近半年出現一名檢舉人，昨天現身拍照時被民眾認出追打受傷，事後發現是滿州鄉長樂派出所的休假員警，頭部掛綵的員警提告傷害，警方正追查打人民眾。警察休假檢舉被毆也引發熱議，有人認為員警就該穿制服取締，休假穿便服檢舉如在暗處放箭，社會觀感不佳，也有人認為違停錯在先，給被毆的休假員警送暖，要警方法辦施暴者。

恆春員警休假化身「檢舉正義哥」被追打，引發正反論戰。有居民認為，員警取締交通違規就應著制服，沒人會說話，休假穿便服檢舉，社會觀感不佳；也有恆春居民認為，2線道的中正路車流量大，路邊違停造成交通壅塞引發眾怒，不該將檢舉人視為「公敵」，違停人有錯在先，更要支持勇於出面檢舉的休假員警，法辦打人者，公部門更應正視當地停車場不足的老問題。

林姓員警說，他用休假時間檢舉交通違規，不是每天檢舉，被媒體標題封為「檢舉達人」對他不公平，且所拍照檢舉的都是確實違規的人，希望給違停人警惕，改善當地嚴重的違停問題，也沒有績效問題；昨天拿出來防身用的辣椒水非警用裝備，是自購的私人物品。

恆春警方表示，交通違規影響行的安全，任何人都有檢舉的權利，林姓員警休假時行經該處見有交通違規行為，才以手機蒐證，此舉引起在場民眾不滿，引發衝突，造成林的頭部受傷，傷害罪是告訴乃論，林被毆打後表示將提告，警方將追查打人者，捍衛員警權益。

林姓員警去年從屏北地區分局調至恆春分局，有傳言指出，他也是因檢舉機車行違停引發警民衝突，讓警察形象受損，南調是懲罰性調動，日前又從長樂派出所調任內勤單位。