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味香魚丸員工中指捲入絞肉機重傷變形 負責人遭起訴
新北淡水中正路的知名美食「味香魚丸店」爆發職安事件，該店負責人許姓男子涉嫌未對王姓員工實施教育訓練，也未針對絞肉機做防止捲夾措施，造成王去年實施絞肉機時左手中指遭捲入，中指前段重傷變形。許偵訊時辯稱有做教育訓練，不過與新北市政府勞動檢查處的檢查報告結果不符，士林地檢署偵結，依過失重傷害罪將許起訴。
起訴指出，許2019年4月1日聘請王到店任職，王的工作內容包括操作魚肉絞肉機，但許未對絞肉機設置防止捲夾措施，也未禁止員工用手調整碎肉、未嚴格要求必須使用壓棒才可調整碎肉，更未對王實施教育訓練，造成王2020年3月28日早上操作絞肉機時，左手手指不慎遭機器入料口螺旋軸自動撥片捲入。
王被送馬偕醫院急救，院方認為王的左手中指有遠端指骨外傷性截肢種傷害，檢方傳喚許，許辯稱有實施教育訓練，不過新北市府勞檢處去年11月到魚肉店做勞動檢查，結果指出許並未對王教育訓練。檢方依過失重傷害罪將許起訴。
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