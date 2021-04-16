味香魚丸員工中指捲入絞肉機重傷變形 負責人遭起訴

新北淡水中正路的知名美食「味香魚丸店」爆發職安事件，該店負責人許姓男子涉嫌未對王姓員工實施教育訓練，也未針對絞肉機做防止捲夾措施，造成王去年實施絞肉機時左手中指遭捲入，中指前段重傷變形。許偵訊時辯稱有做教育訓練，不過與新北市政府勞動檢查處的檢查報告結果不符，士林地檢署偵結，依過失重傷害罪將許起訴。

起訴指出，許2019年4月1日聘請王到店任職，王的工作內容包括操作魚肉絞肉機，但許未對絞肉機設置防止捲夾措施，也未禁止員工用手調整碎肉、未嚴格要求必須使用壓棒才可調整碎肉，更未對王實施教育訓練，造成王2020年3月28日早上操作絞肉機時，左手手指不慎遭機器入料口螺旋軸自動撥片捲入。