西門町停車場驚見33顆子彈 市警局長：積極清查

台北市議員王欣儀今天質詢指出，有民眾在萬華區西門町發現33顆子彈後報案；台北市警察局長陳嘉昌表示，尚未掌握特定對象，仍在積極清查中。

王欣儀下午在台北市議會進行警政衛生部門質詢及答覆時指出，近來槍枝氾濫問題引發民眾對治安恐慌，但西門町一處停車場竟傳出有一大盒子彈置放在消防栓上，經查共計有33顆子彈，民眾發現後立即報警，警方獲報迄今4個月追查進度為何。她盼警方努力偵辦此案，不要造成民眾恐慌。

陳嘉昌答詢表示，此案為民眾去年12月16日發現西門町一處地下停車場消防栓上置放子彈等物，轄管萬華分局西門町派出所獲報後立即啟動偵辦，經查發現相關贓證物灰塵很多，研判置放時間已久。

他說，此案目前尚未掌握特定對象，仍在積極清查中。