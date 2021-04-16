不滿前女友疏遠 他深夜下手行搶20萬被逮

高雄廖姓男子疑因不滿前女友與他保持若即若離關係，竟跟蹤多日，並在今天凌晨1點多，趁對方下班騎腳踏車回家時動手行搶。轄區警方左營分局獲報後，立即組成專案小組，30分鐘後逮捕廖男，警詢後依搶奪罪嫌送辦。

據了解，廖男（48歲）與前女友（46歲）分手多時，2人保持若即若離關係，廖因不滿對方漸疏遠下，便騎著機車跟蹤多日。

今天凌晨1點多時，廖男便趁被害女子剛下班騎腳踏車回家路上，騎著未懸掛車牌的機車從後方將對方放置在腳踏車置物籃內的背包搶走，背包內還裝有被害女子準備還友人的台幣19萬3400元、人民幣132.5元、美金400元及提款卡等財物。

左營分局獲報後組成專案小組到場，並分頭調閱監視器，深入了解案發過程。這時被害女子在警方詢問下無意間提及廖男跟蹤多日行徑，警方察覺異狀下，立即循線追蹤到廖男住處調查，果然當場查獲女子的背包及贓款，30分鐘內就破案。