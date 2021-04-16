名嘴稱八仙善款沒用在受害者 侯友宜：搞錯了可體諒

名嘴溫朗東於在網路上指稱新北市社會局統籌分配的17億元八仙事件善款，僅給罹難者每人100萬的慰問金，新北市長侯友宜說，八仙善款運用都公開透明，相關資訊都找得到，大家搞錯了可以體諒。

侯友宜今至新北市議會出席施政報告前受訪指出，八仙所有善款有1個管理委員會，6個公益團體專家學者、1個捐款人、7個是受害者家屬、7個政府代表共21個委員，用的就是受害者撫慰金以及急性醫療、重建、經濟生活輔助。

侯表示，管理委員會開會便當錢都不用善款支出，大家可以去了解，有時候要把一個事情對外說明，需把資料先看清楚，以免引起誤會，新北善款很清楚。

新北社會局指出，自2015年6月29日發起勸募，透過「新北市社會救濟會報專戶」，指定捐助「八仙粉塵氣爆救助專案」，截至今年3月19日止，一般捐款收入18億4034萬1628元。