快訊

太魯閣號案49條人命！李義祥、阿好依「過失致死」起訴

直播／太魯閣號案49條人命偵辦兩周偵查終結？花檢14:00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／14歲少女騎機車載男夜遊撞路牌 少女慘死男受傷

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

就讀國中的14歲鄭姓少女，今天凌晨與友人分騎機車夜遊，鄭姓少女騎21歲的張男機車載張，騎至中市北屯區東山路彎道時，疑車速過快加上轉彎，致撞上路旁左轉的指示桿，鄭及張噴飛，經送慈濟醫院急救，至今天上午9時，鄭女傷重不治。鄭姓少女經抽血檢測無飲酒，肇事原因初步為未注意車前狀態，警持續深入調查。

警方說，今天凌晨鄭姓少女等多人，分騎5輛機車至中興嶺夜遊，由鄭姓少女載著張男，回程時鄭騎機車沿東山路二段1巷8弄由清水巷往東山路二段(北往南)方向直行，行經東山路二段1巷時，該處為彎道，鄭不慎自撞路旁左轉指示桿，猛烈的撞擊致反光鏡和指示牌折斷，更造成少女和男子噴飛。

經同行友人報警，送慈濟醫院急救，少女因傷勢嚴重，今天上午9時宣告不治，張男四肢擦傷、頭暈。台中市警五分局初步研判肇事原因為未注意車前狀況。

就讀國中的14歲鄭姓少女，騎機車載著21歲的張男，騎至中市北屯區東山路彎道時，疑車速過快加上轉彎，致撞上路旁左轉的指示桿，鄭及張噴飛，經送慈濟醫院急救，鄭女傷重不治。圖／民眾提供
就讀國中的14歲鄭姓少女，騎機車載著21歲的張男，騎至中市北屯區東山路彎道時，疑車速過快加上轉彎，致撞上路旁左轉的指示桿，鄭及張噴飛，經送慈濟醫院急救，鄭女傷重不治。圖／民眾提供
就讀國中的14歲鄭姓少女，騎機車載著21歲的張男，騎至中市北屯區東山路彎道時，疑車速過快加上轉彎，致撞上路旁左轉的指示桿，鄭及張噴飛，經送慈濟醫院急救，鄭女傷重不治。圖／民眾提供
就讀國中的14歲鄭姓少女，騎機車載著21歲的張男，騎至中市北屯區東山路彎道時，疑車速過快加上轉彎，致撞上路旁左轉的指示桿，鄭及張噴飛，經送慈濟醫院急救，鄭女傷重不治。圖／民眾提供
就讀國中的14歲鄭姓少女，騎機車載著21歲的張男，騎至中市北屯區東山路彎道時，疑車速過快加上轉彎，致撞上路旁左轉的指示桿，鄭及張噴飛，經送慈濟醫院急救，鄭女傷重不治。圖／民眾提供
就讀國中的14歲鄭姓少女，騎機車載著21歲的張男，騎至中市北屯區東山路彎道時，疑車速過快加上轉彎，致撞上路旁左轉的指示桿，鄭及張噴飛，經送慈濟醫院急救，鄭女傷重不治。圖／民眾提供
就讀國中的14歲鄭姓少女，騎機車載著21歲的張男，騎至中市北屯區東山路彎道時，疑車速過快加上轉彎，致撞上路旁左轉的指示桿，鄭及張噴飛，經送慈濟醫院急救，鄭女傷重不治。圖／民眾提供
就讀國中的14歲鄭姓少女，騎機車載著21歲的張男，騎至中市北屯區東山路彎道時，疑車速過快加上轉彎，致撞上路旁左轉的指示桿，鄭及張噴飛，經送慈濟醫院急救，鄭女傷重不治。圖／民眾提供

車禍

延伸閱讀

高雄失聯16歲少女找到人了 離家多天借住男網友家

桃園網友留宿台中女高中生被告 少女求情爸媽：他好心沒惡意

找到了！台中失聯少女在桃園 警追通聯、監視器尋獲

偷闖少女家脫褲嘿咻 色男露鳥被家人當場撞見倉皇竄逃

相關新聞

影／14歲少女騎機車載男夜遊撞路牌 少女慘死男受傷

就讀國中的14歲鄭姓少女，今天凌晨與友人分騎機車夜遊，鄭姓少女騎21歲的張男機車載張，騎至中市北屯區東山路彎道時，疑車速...

影／過馬路要看路！機車急煞一個擺尾 擊倒大媽

有網友在網路上PO出一段影片，影片中可以看到一名大媽走在斑馬線上過馬路，疑似闖紅燈又沒有看路，機車騎過來急煞想避免撞到行...

北市延壽街民宅火警 出動雲梯車搶救出一名男屋主

北市松山區延壽街一處住宅中午發生火警，現場大量黑煙夾雜火勢，之後並轉為白煙狂噴，警消到場出動雲梯車灌救，順利救下一名男屋...

檢舉達人3個月檢舉8千多件 高雄警祭出大聲公籲民眾別違規

高雄市警察局三民二分局今年短短3個月，接獲特定郭姓檢舉人舉發8000多件交通違規，其中多數為機車違規臨時停車，造成民怨。...

14歲少女騎機車載人 過彎自撞指示桿傷重不治

台中市14歲鄭姓少女騎機車載21歲張姓男子，今天凌晨行經北屯區東山路一處彎道，疑因未注意車前狀況，撞上路旁左轉指示桿，經...

員警下班檢舉交通違規竟被毆 警政署回應「不鼓勵」反惹民怨

屏東恆春警分局林姓警員下班時間化身「檢舉達人」檢舉違規停車，昨天被不滿民眾毆打，事發後，引發民眾正反兩極看法，不少民眾挺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。