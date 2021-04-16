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影／14歲少女騎機車載男夜遊撞路牌 少女慘死男受傷
就讀國中的14歲鄭姓少女，今天凌晨與友人分騎機車夜遊，鄭姓少女騎21歲的張男機車載張，騎至中市北屯區東山路彎道時，疑車速過快加上轉彎，致撞上路旁左轉的指示桿，鄭及張噴飛，經送慈濟醫院急救，至今天上午9時，鄭女傷重不治。鄭姓少女經抽血檢測無飲酒，肇事原因初步為未注意車前狀態，警持續深入調查。
警方說，今天凌晨鄭姓少女等多人，分騎5輛機車至中興嶺夜遊，由鄭姓少女載著張男，回程時鄭騎機車沿東山路二段1巷8弄由清水巷往東山路二段(北往南)方向直行，行經東山路二段1巷時，該處為彎道，鄭不慎自撞路旁左轉指示桿，猛烈的撞擊致反光鏡和指示牌折斷，更造成少女和男子噴飛。
經同行友人報警，送慈濟醫院急救，少女因傷勢嚴重，今天上午9時宣告不治，張男四肢擦傷、頭暈。台中市警五分局初步研判肇事原因為未注意車前狀況。
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