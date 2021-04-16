檢舉達人3個月檢舉8千多件 高雄警祭出大聲公籲民眾別違規

高雄市警察局三民二分局今年短短3個月，接獲特定郭姓檢舉人舉發8000多件交通違規，其中多數為機車違規臨時停車，造成民怨。分局為應對，祭出大聲公，在常被檢舉路段步行沿街宣導，呼籲民眾不要臨時停車。

市議員康裕成在議會質詢警局長黃明昭，有關三民二分局轄區內違規臨時停車交通檢舉過多，民怨四起，並要求拿出解決辦法。市長陳其邁也在昨天的治安會報，要求相關單位提出解決方案。

三民二分局今年1到3月，共製單舉發1萬9600多件，其中8300多件是郭姓檢舉人交通違規檢舉；警方分析這名檢舉人檢舉時間多為18點到20點，檢舉地點多在大豐路、大昌路、建工路等人口聚集、繁榮路段，檢舉項目多是違規臨時停車。

近2萬張交通違規檢舉，三民二分局只有一名承辦人，搭配3名同仁協助，警力不堪負荷。