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14歲少女騎機車載人 過彎自撞指示桿傷重不治

中央社 / 台中16日電

台中市14歲鄭姓少女騎機車載21歲張姓男子，今天凌晨行經北屯區東山路一處彎道，疑因未注意車前狀況，撞上路旁左轉指示桿，經緊急送醫，少女仍傷重不治。

台中市第五警分局初步調查，14歲鄭姓少女騎乘機車載著21歲張姓男子，今天凌晨4時33分，行經北屯區東山路二段，經過一處彎道時，不慎自撞路旁左轉指示桿，緊急送醫救治。

少女經搶救後，上午宣告不治，抽血檢測無酒精反應，張男則是四肢擦傷，有頭暈症狀，確切肇事原因，警方調查中。

14歲少女凌晨騎乘機車載人，經過一處彎道時，不慎自撞路旁左轉指示桿，送醫不治。 示意圖／Ingimage
14歲少女凌晨騎乘機車載人，經過一處彎道時，不慎自撞路旁左轉指示桿，送醫不治。 示意圖／Ingimage

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