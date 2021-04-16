追愛勾勾纏 台北市警授4招自保之道

屏東一間通訊行女員工遭假車禍真擄殺，引發關注。台北市警察局婦幼警察隊今天說，面對「勾勾纏」行為，除藉法律保護，還可採取「隱匿資訊，慎防追蹤」等4項解決之道。

婦幼警察隊今天發布新聞稿表示，跟蹤、騷擾行為所衍生的社會案件頻傳，加害人違反被害人意願反覆或持續糾纏，經被害人拒絕或反抗後進而侵害，這類不受歡迎的追求行為，即使無肢體暴力，但都具發生率高、危險性高、恐懼性高及傷害性高等4大特徵。

民眾若遭跟蹤騷擾狀況，婦幼警察隊建議可採現行法律權益保護。首先，如果雙方具備親密關係者，家庭暴力防治法適用於家庭成員、前任或現任伴侶實施家庭暴力行為，被害人年滿16歲，現有或曾有交往關係且有親密關係者，縱然未同居，若遭跟蹤、騷擾、恐嚇等情形，可向法院聲請保護令。

其次，如果雙方沒有親密關係者，無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者，涉及社會秩序維護法；「具有性意味或性別歧視」或「與性或性別有關」的行為，如涉及性或性別相關的騷擾舉動或過度追求等，可依性騷擾防治法提起申訴或告訴；行為涉及強制猥褻、公然侮辱、恐嚇罪、強制罪、侵入住居、毀損等涉及刑法規定犯罪行為，可就近到派出所報案。

婦幼警察隊還指出，面對勾勾纏行為，除尋求法律協助外，也可採取法律以外的解決之道。包括「明確拒絕，切斷聯繫」：明確拒絕對方的追求，談話間避免激烈、貶抑人格尊嚴的言詞，與對方接觸時有第三人在為較安全狀態。

以及「詳細記錄，保留證據」：詳細記錄遭糾纏的發生時間、地點，保留遭糾纏證據，報案時可提供警方；「隱匿資訊，慎防追蹤」，減少社交網站的打卡、發布照片、動態等，關閉3C產品的導航系統，避免洩漏個資，勤更換手機及網路軟體的密碼。

最後則是「出門結伴，變換路線」：請親友陪同或接送上下課（班），時常變換日常活動路線，變換搭乘的交通工具，必要時更換住居地、工作地、交通工具及聯絡方式。