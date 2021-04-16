影／騎士摔落2層樓高度邊坡下 動員吊臂車救援

苗栗縣50歲周姓男子昨晚騎機車行經西濱快速公路苑裡交流道旁的小路時，疑似撞上護欄摔落約5公尺深的邊坡下方，消防局據報後出動吊車將他救起，男子意識清楚，但痛到無法行動，被送往苑裡李綜合醫院治療，事故原因待調查。

苗栗縣消防局表示，昨晚7點22分接獲通報，苑裡消防分隊人車趕往救援，男子摔落的邊坡深度約有2層樓，與路面落差大，難以運送到路面 ，消防隊隨後派遣71車以吊臂結合籃式擔架進行救護，在8點6分將傷患送起送醫。

【中央社／苗栗縣16日電】

苗栗縣通霄鎮50歲周姓男子酒醉騎乘機車返家途中，自撞護欄摔落5公尺深邊坡，消防隊員以吊掛方式順利把人拉回路面送醫，幸無生命危險。

苗栗縣消防局今天指出，15日晚間接獲通報，苑裡鎮苑港里西濱公路旁小路傳出車禍，立即派遣苑裡分隊人車前往，消防救護人員抵達事故地點，發現一輛機車橫倒在路旁，機車騎士則摔落邊坡，深約5公尺，雖然尚有意識，但已無法站立。

苑裡消防分隊找來破壞器材車支援，使用吊臂鋼索下降接觸周姓患者，把傷患固定在擔架上，慢慢拉回地面，由救護車送往醫院救治，所幸周男生命跡象穩定，僅皮外傷。

警方初步調查，周男與友人餐敘飲酒後，自行騎乘機車返家，疑似不勝酒力失控自撞路旁護欄，整個人重心不穩摔落邊坡，經過抽血檢測，酒測值超過1.5毫克。