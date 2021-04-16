快訊

拜登老友訪台綠動態 鄭文燦搶話語權、賴清德有接觸優勢

舒力基轉中颱！下周一恐轉強颱 最接近台灣時間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／騎士摔落2層樓高度邊坡下 動員吊臂車救援

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣50歲周姓男子昨晚騎機車行經西濱快速公路苑裡交流道旁的小路時，疑似撞上護欄摔落約5公尺深的邊坡下方，消防局據報後出動吊車將他救起，男子意識清楚，但痛到無法行動，被送往苑裡李綜合醫院治療，事故原因待調查。

苗栗縣消防局表示，昨晚7點22分接獲通報，苑裡消防分隊人車趕往救援，男子摔落的邊坡深度約有2層樓，與路面落差大，難以運送到路面 ，消防隊隨後派遣71車以吊臂結合籃式擔架進行救護，在8點6分將傷患送起送醫。

【中央社／苗栗縣16日電】

苗栗縣通霄鎮50歲周姓男子酒醉騎乘機車返家途中，自撞護欄摔落5公尺深邊坡，消防隊員以吊掛方式順利把人拉回路面送醫，幸無生命危險。

苗栗縣消防局今天指出，15日晚間接獲通報，苑裡鎮苑港里西濱公路旁小路傳出車禍，立即派遣苑裡分隊人車前往，消防救護人員抵達事故地點，發現一輛機車橫倒在路旁，機車騎士則摔落邊坡，深約5公尺，雖然尚有意識，但已無法站立。

苑裡消防分隊找來破壞器材車支援，使用吊臂鋼索下降接觸周姓患者，把傷患固定在擔架上，慢慢拉回地面，由救護車送往醫院救治，所幸周男生命跡象穩定，僅皮外傷。

警方初步調查，周男與友人餐敘飲酒後，自行騎乘機車返家，疑似不勝酒力失控自撞路旁護欄，整個人重心不穩摔落邊坡，經過抽血檢測，酒測值超過1.5毫克。

男子摔落約5公尺深的道路邊坡下方，消防及救難人員出動吊車將他救起。圖／苗栗縣消防局提供
男子摔落約5公尺深的道路邊坡下方，消防及救難人員出動吊車將他救起。圖／苗栗縣消防局提供
男子摔落約5公尺深的道路邊坡下方，消防及救難人員出動吊車將他救起。圖／苗栗縣消防局提供
男子摔落約5公尺深的道路邊坡下方，消防及救難人員出動吊車將他救起。圖／苗栗縣消防局提供

西濱快速公路 酒駕

延伸閱讀

西濱快雲嘉路段濃霧釀追撞車禍 自動偵測氣象站建置完成

發生事故民眾不清楚地點 消防局籲下載「119報案」App

男子打羽球突倒地昏迷 球友見義勇為CPR順利救回

離譜消防員！「無中生有」冒名檢舉控主管婚外情、玩跳蛋遭起訴

相關新聞

影／騎士摔落2層樓高度邊坡下 動員吊臂車救援

苗栗縣50歲周姓男子昨晚騎機車行經西濱快速公路苑裡交流道旁的小路時，疑似撞上護欄摔落約5公尺深的邊坡下方，消防局據報後出...

去年搶灘遭攔 同艘漁船載偷渡客又被逮

屏東恆春籍漁船「金順滿一號」，去年九月載卅五名越南偷渡客在墾丁搶灘被逮，該漁船更換船長後重操舊業，本月十三日又載廿六名越...

傳不雅簡訊惹殺機？新店命案2男1女羈押禁見

新北市新店警方本月6日接獲報案，指吳姓男子頭破血流倒臥住處，吳送醫急救6天不治，警方嗣後逮捕林姓、李姓、楊姓男子與林姓女...

又見「卡」車！貨櫃車誤闖中山高涵洞 卡洞內進退不得

陳姓男子駕駛貨櫃車行駛八德路，試圖穿過中山高下方涵洞時，貨櫃卡住箱涵頂部動彈不得，造成後方大塞車。警方獲報到場處置，疏導...

發生事故民眾不清楚地點 消防局籲下載「119報案」App

台鐵太魯閣號2日發生事故，雖然花蓮縣消防局第一時間收到報案電話，但報案人可能因為驚慌，一時之間講不清楚在哪裡，而延誤寶貴...

屏東員警休假扮違停檢舉達人 當街被火大民眾打破頭

屏東縣恆春鎮車流繁忙的中正路，近半年出現1名鎖定汽機車違規臨停拍照的正義檢舉達人，曾1個月狂檢舉近50件違規臨停，地方社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。