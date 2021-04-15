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又見「卡」車！貨櫃車誤闖中山高涵洞 卡洞內進退不得
陳姓男子駕駛貨櫃車行駛八德路，試圖穿過中山高下方涵洞時，貨櫃卡住箱涵頂部動彈不得，造成後方大塞車。警方獲報到場處置，疏導車輛改道。陳男後來把輪胎的氣洩掉，降低車輛高度才脫困。
基隆市警局三分局今天表示，七堵派前天近午時許接獲民眾報案，指又有貨櫃車卡於八德路涵洞，導致交通壅塞。
警員朱富民、陳奕清趕赴現場，詢問63歲陳姓駕駛，原來他對基隆的道路不熟，又沒有注意到麥金路、八德路口限高3.8公尺的標誌，才會行駛八德路卡在涵洞，進退兩難。
八德路是市中心、安樂區通往七堵區的要道，陳男駕駛的貨櫃車卡在涵洞，因為是單向道，後方其他車輛只能排在後方等待，無法迴轉。
員警在麥金路、八德路口，指揮前往七堵車輛車輛改走八堵路，並請陳男將貨櫃車的輪胎洩氣，同時間引導貨櫃車後方車輛逐一倒車，退回麥金路改道。貨櫃車輪胎洩氣後，順利退出涵洞，化解危機。
警三分局提醒，大型車輛駕駛除行車應注意內輪差及視覺死角，避免發生事故，行經地下道、涵洞前，也應注意道路標線、限高警告號誌，放慢車速小心駕駛，確保交通安全。
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