台中男志工車禍腦死器捐 心肝腎遺愛人間

台中市5旬許姓男子長期擔任志工，日前發生車禍，傷勢嚴重，許男曾向家人表達器捐意願，今天經檢方完成第2次腦死判定，捐出心臟、腎臟及肝臟等器官嘉惠多人，遺愛人間。

大林慈濟醫院表示，5旬許姓男子4月11日在台中市發生車禍事故，傷勢嚴重，緊急送醫急救後，情況並不樂觀。許男長期擔任志工服務，曾向家人表達，若發生不幸，願意進行器官捐贈，家屬決定遵照其意願，以器官捐贈方式，嘉惠更多病患延續生命。

患者許男昨天轉至大林慈濟醫院，醫療團隊昨天下午進行第1次腦死判定，嘉義地檢署外勤檢察官今天完成第2次腦死判定，隨即由大林慈濟醫院移植團隊進行等待病患配對，並陸續摘取心臟、肝臟、腎臟等器官。

大林慈濟醫院移植中心主任尹文耀指出，人生病後，除了開刀、用藥物治療外，隨著科技進步，部分疾病需要以換器官方式治療，但藥可以買、開刀有適當設備就可以進行，但換器官卻一定要有來源才能換。

尹文耀表示，希望大家能建立互助觀念，當自己需要的時候，因為有人願意器官捐贈，就有機會恢復健康，但有一天，生命的使用權結束時，器官也能化無用為大用，延續他人生命。