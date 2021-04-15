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偷渡集團2020年搶灘遭攔 漁船載26人闖關又被逮

中央社 / 高雄15日電

偷渡集團去年透過屏東籍漁船「金順滿1號」載運35名越南偷渡客搶灘遭攔，豈料集團重操舊業又載26名偷渡客，13日在高雄外海遭查獲，船員先送集中檢疫所收容，船長送雄檢偵辦。

海巡署偵防分署高雄查緝隊今天指出，日前獲報偷渡集團載運越南籍人士偷渡來台，13日並會同相關單位，在第七、八巡防區協力統合下，於高雄外海約7浬處查獲國籍「金順滿1號」漁船載運9女17男，共26名越南籍偷渡客企圖偷渡入境，全案依違反入出國及移民法移送高雄地方檢察署偵辦。

海巡更查出，「金順滿1號」去年9月才載運35名越南偷渡客在墾丁海域搶灘遭海巡攔獲，豈料集團更換為無前科船長船員重操舊業，以為能躲過海巡攔查。

海巡利用大數據分析精準掌握，通報第七、八巡防區，並調派3艘巡防艇攔截圍捕，以及岸際兵力埋伏，並運用偵搜犬清查船艙，及時截阻偷渡客闖關入境可能造成的防疫破口。經檢測船上人員均無發燒與呼吸道等症狀，並依外籍人士入境規範管制進行14天安置，後續將依規定完成防檢疫安置作業程序後，移送移民署收容。

偷渡 海巡署 越南

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